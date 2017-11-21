Во Врадиевке глав РГА и райсовета обвинили в попытке «выселить» приемную нардепа и редакцию газеты

Василий Жосан Во Врадиевке 13 ноября главы местной РГА Василий Жосан и председатель районного совета Петр Высоцкий пытались передать другому арендатору помещение, в котором располагается редакция газеты «Вестник Врадиевщины» и общественная приемная народного депутата Вадима Пидберезняка.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской организации «Народного фронта».

«Помещение «посетили» председатель РГА Василий Жосан и председатель районного совета Петр Высоцкий. Вслед за ними прибыл и наряд полиции. Руководители района и правоохранители пытались войти в помещение якобы для «осмотра». На требование главного редактора Анатолия Швеца и помощника нардепа – депутата райсовета Игоря Сало объяснить причину визита Петр Высоцкий заявил, что «является собственником помещения», которое они с главой РГА решили передать другому арендатору, и продемонстрировал распоряжение, подписанное Жосаном. Представители полиции отметили, что прибыли по анонимному сообщению, что из помещения якобы выносят мебель. Жосан потребовал от полицейских, чтобы те осмотрели помещение и опечатали его. Полицейские отказались выполнять необоснованные приказы и уехали с места происшествия. Вслед за ними «ретировались» и руководители района», - сообщили в пресс-службе.

Пидберезняк отмечает, что в течение длительного времени Василий Жосан всячески препятствует его деятельности на территории района и пытается оказывать давление на директоров образовательных учреждений, руководителей коммунальных предприятий, чтобы помешать встречам нардепа с жителями района.

«Хочу отметить, что это помещение находится в аренде на совершенно законных основаниях со всеми соответствующими документами… Врадиевским районом руководит не государственный служащий, который руководствуется нормами закона, а просто какое-то, мягко говоря, «недоразумение», которое решило, что оно царь», - заявил депутат в своем обращении.

Напомним, что ранее глава Врадиевской РГА раздал роли чиновникам, которые должны были хвалить его во время визита в район губернатора.