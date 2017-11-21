Николаевские депутаты Солтис и Ентин на заседании комиссии назвали друг друга кончеными жлобами

На комиссии Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ 21 ноября разгорелась очередная словесная перепалка. Ее участниками стали депутат от «Нашего края» Владислав Ентин, который назвал «оппоблоковца» Олега Солтыса жлобом и усомнился в том, что он на самом деле принимал участие в АТО.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

Владислав Ентин Олег Солтыс

Началось все с того, что Ентин обвинил Солтыса в протягивании на комиссии интересов только своего округа и что его больше ничего не волнует и ему все мало. «Оппоблоковец» заявил, что у него люди ждут решения проблем с 2013 года. «Нашекраевец» не остался в долгу – на его округе люди ждут дольше, с 2005 года.

Ентин: Ты ничего не перепутал? Ты, жлоб, жлоб ты самый настоящий. Конченый жлоб. Солтыс: Слушай, ты за слова отвечай. Конченый жлоб, бл**, овца.

Перепалка вызвала смех у остальных членов комиссии, но депутаты продолжили.

Ентин: Я вообще по твоему факту напишу, как ты получал удостоверение АТОшника. Когда 2 раза съездили, два ящика консервов украли со своим другом и вернулись сюда в погонах. И еще ты бы говорил. Негодяй. Солтыс: Слушай, ты рот закрой. Напиши запрос в 79-ку и спросили, сколько я вывез бойцов с поля боя и сколько похоронили лично. Рассказывай, закрой рот.

Хотя на комиссии прозвучало предложение устроить 10-минутный перерыв, депутаты решили не расходиться, так как после «перемены» не соберут кворум.

Напомним, что ранее депутаты горсовета Ентин и Репин на заседании комиссии перешли на маты.