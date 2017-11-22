Депутат облсовета от «Батьківщини» Бондарь стал штатным советником главы Николаевской ОГА

Александр Бондарь С 16 ноября депутат Николаевского областного совета от ВО «Батьківщина» Александр Бондарь стал штатным советником главы облгосадминистрации Алексея Савченко.

Данную информацию Бондарь подтвердил в комментарии «Преступности.НЕТ».

- Основные направления: конструктивная работа ОГА и областного совета, вопрос ремонта дорог и важная для меня ситуация в Новобугском районе, - отметил депутат. – Также одно из приоритетных для меня направлений – борьба с коррупцией.

Как известно, ранее Бондарь был мэром Нового Буга возглавлял местную райгосадминистрацию, которая на данный момент остается без руководителя.

В областной совет он зашел по новобугскому округу, опередив на выборах экс-начальницу областного управления здравоохранения Маргариту Капусту от «Блока Петра Порошенко».