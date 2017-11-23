Городской голова Вознесенска попал в топ-20 «Украинских мэров-инноваторов»

Виталий Луков Мэр Вознесенска Виталий Луков попал в двадцатку мэров-инноваторов проекта издания "Украинская правда" и Международного саммита мэров.

Об этом сообщает Украинская правда.

Так, в Киеве 28-29 ноября будет выбрано топ-5 мэров городов с населением до 500 тысяч человек. Из 400 заявок от жюри и украинцев было отобрано 20 мэров, которые поучаствуют в конкурсе, среди которых мэр Вознесенска Виталий Луков.

В 20-ку мэров-инноваторов попали: Богдан Андреев (Ужгород), Владислав Атрошенко (Чернигов), Анатолий Белей (Броды), Юрий Бова (Тростянец), Вадим Бойченко (Мариуполь), Владимир Ладно (Долина), Владимир Карплюк ( Ирпень), Алексей Каспрук (Черновцы), Тарас Кучма (Дрогобыч), Виталий Луков (Вознесенск), Руслан Марцинкив (Ивано-Франковск), Владимир Николаенко (Херсон), Сергей Моргунов (Винница), Сергей Надал (Тернополь), Александр Симчишин (Хмельницкий), Игорь Слюзар (Коломыя), Сергей Соломаха (Миргород), Сергей Сухомлин (Житомир ), Мишель Терещенко (Глухов) и Владимир Хомко (Ровно).

Отмечается, что победителей определят с помощью народного голосования, которое продлится до 22 декабря. Критерии оценки участников соответствуют мировым аналогам рейтинге European Capital of Innovation и касаются всех сфер жизни жителей города.

- Мы хотим показать успехи мэров маленьких и средних городов на всю страну, ведь независимо от масштабов города, им удается работать на своих граждан, улучшать жизнь и обеспечивать их комфорт, - рассказала соучредитель саммита мэров Ирина Озимок.

В составе жюри входят: главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, соучредитель Международного саммита мэров Ирина Озимок, координатор Украинской сети энергетических инноваций Greencubator Роман Зинченко, директор инициативы StartupAmsterdam Рубен Ньювенхаус, член совета реанимационного пакета реформ Иван Лукерья, архитектор и урбанист Валентина Зотова, главный советник по вопросам самоуправления ПРОМИС Кейди Уорд, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, генеральный директор "Датагруп" Михаил Шелемба и основатель проекта "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске презентовали «Карту вознесенца», которая представляет собой электронную версию амбулаторной карточки пациента.