КНДР завершила создание своих ядерных сил, - Ким Чен Ын

В среду, 29 ноября, Северная Корея объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, которая, как утверждается, способна достичь любой точки на территории США.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Так, в официальном сообщении говорится, что ракета пролетела почти тысячу километров, после чего, на 53-й минуте полета, точно поразила морскую цель. При этом соседним государствам ничто не угрожало.

Сообщается, что Совбез ООН может провести экстренную встречу из-за последних действий Пхеньяна. Это инициатива Японии, Южной Кореи и США. Дональд Трамп успел заявить, что очередной запуск ракеты не изменит подход США к проблеме.

В Совете Федерации сказали, что последние шаги КНДР выходят за рамки необходимой самообороны. По словам сенатора Франца Клинцевича «мир, объединившись, может поставить Пхеньян на место».

Напоминаем, что в ЕС осудили КНДР за испытание водородной бомбы и призывали отказаться от ядерного оружия.