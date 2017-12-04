В Украине хотят создать единый реестр пчеловодов и он-лайн карту пасек

В Украине планируется создать единый реестр пчеловодов и он-лайн карту пасек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Держпродспоживслужбы).

«Создание единого реестра пасечников позволит активнее привлекать инвестиции для развития пчеловодства, будет способствовать созданию кооперативов по переработке продукции пчеловодства и поможет пчеловодам производить безопасную и качественную продукцию как для внутреннего, так и внешнего рынков», - отметили в Держпродспоживслужби.

Также реестр позволит координировать сотрудничество пчеловодов и сельхозпроизводителей, в частности, во избежание гибели пчел во время обработки полей и садов пестицидами.

Предполагается, что каждой пасеке и улью будет присвоен номер для обеспечения отслеживания сырья и товара.

Работа над реестром начнется «в ближайшее время» с участием профессиональных ассоциаций пчеловодов, представителей местной власти и специалистов Держпродспоживслужбы.

Кроме того, обсуждается инициатива по созданию в Украине он-лайн карты пасек и полей, где пчеловоды могут быть заинтересованы размещать свои пасеки.

Такая карта позволит пчеловодам ориентироваться на наличие в регионе потенциально привлекательных для пчел полей и понимать плотность размещения других пасек вблизи.

«Также создание он-лайн карты пасек Украины станет шагом к улучшению координации действий и коммуникации отечественных пчеловодов, снятия проблем с перемещением пасек на время цветения определенных культур и поможет фермерам в налаживании сотрудничества с пчеловодами при обработке полей средствами защиты растений», - отметил Лапа.

Вместе с тем, как отмечается, создание он-лайн карты пасек и полей станет возможным только после создания единого реестра пчеловодов Украины.

Председатель Держпродспоживслужбы Владимир Лапа отметил, что развитие отечественного пчеловодства является чрезвычайно важным. Свидетельством того является активное открытие новых рынков сбыта этой продукции: сейчас право экспорта меда имеют 67 украинских субъектов хозяйствования.