Глава Николаевской ОГА предложил Сенкевичу стать своим заместителем: «У нас с ним всегда было понимание»

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко пригласил экс-мэра Николаева Александра Сенкевича на работу на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам.

Об этом сообщает издание «Мой город».

По словам Савченко, решение бывшего городского головы стать на учет в центр занятости – это его право, но вместо этого он призвал Сенкевича испытать свои силы на вакантной должности своего заместителя по гуманитарным вопросам.

- Он имеет на это право, и он этим правом воспользовался, что он будет получать деньги, будет получать определенное обучение в центре занятости. Но хочу подчеркнуть, и передайте, пожалуйста, Александру Федоровичу, что я его приглашаю к работе в областной государственной администрации на любую должность. Даже сегодня есть свободная должность моего заместителя именно по тем вопросам – социалка, культура, здравоохранение, образование, по тем вопросам, которыми он занимался, когда работал городским головой, - сказал Савченко.

При этом Савченко сказал, что он всегда мог находить с Сенкевичем общий язык, поэтому и призвал его работать в интересах общества.

- У нас с ним всегда было и есть понимание, мы его приглашаем, пусть он не занимается этими штуками в центре занятости, а приходит и работает в интересах общества, - отметил глава ОГА.

Кроме того, Савченко не стал на данный момент давать оценку Сенкевичу, подчеркнув, что это должно сделать общество.

Напомним, что ранее Алексей Савченко высказал мнение, что в Николаеве было два мэра – уже бывший городской голова Александр Сенкевич и руководитель фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском горсовете Игорь Дятлов. Затем Сенкевич заявил, что Савченко контролировал его снятие с поста мэра.