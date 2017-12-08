Дополнительные 82 миллиона на снигиревскую дорогу, которые Новак пообещал Савченко, в области еще не получили

Андрей Кристенко Обещанные на ремонт дороги Т-15-08 «Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое» дополнительные 82 миллиона гривен до сих пор в области не получили.

Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания сессии Николаевского областного совета в четверг, 7 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос депутата облсовета Надежды Боднар заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Кристенко сказал, что соответствующее постановление было готово 15 ноября, но его «с голоса» отправили на доработку.

- Нам обещают числа 14-го декабря только номер распоряжения, после этого пойдут процедуры перечисления средств. Но это не влияет на выполнение работ. Работы выполняются, - сказал он. - Задача поставлена подрядчику накрыть все (48 километров – ПН) хотя бы одним слоем асфальта.

Напомним, ранее сообщалось о том, как глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что после «содержательного разговора» с руководителем «Укравтодора» Славомиром Новаком область получила еще 82 миллиона гривен на снигиревскую дорогу.