В Киеве стартовала акция «Одеяло для генпрокурора», - к Луценко домой едут сотни людей

В 11.00 9 декабря стартовал автопробег к дому генерального прокурора Украины Юрия Луценко организованный "Автомайданом" и Центром противодействия коррупции, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Акцию назвали "Одеяло для генпрокурора".

"Будем устанавливать перед домом Луценко клановый флаг коррупционеров – клетчатое одеяло на флагштоке", – объяснили организаторы.

Они заявили, что в конце прошлой недели генпрокурор "сдал" агентов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые работали под прикрытием, "спасая таким образом топ-коррупционеров, в отношении которых НАБУ проводило расследование".

"В свое время именно эти агенты под прикрытием разоблачили коррупцию и народных депутатов по делу янтарных мафиози. То есть фактически вместо обещанной борьбы с коррупцией Луценко теперь стал главным защитником топ-коррупционеров от НАБУ", – говорится в сообщении.

Уже утром, 9 декабря представитель "Автомайдана" Алексей Гриценко прокомментировал задержание Саакашвили.

Схоже Юрій Луценко не дочекався нашого приїзду і вирішив зробити сенсацію раніше. Невже це зробить людей більш спокійними біля вашого будинку? - написал представитель "Автомайдана".

11.00 На акцию собралось несколько сотен людей с национальными флагами, также присутствуют Народные депутаты.