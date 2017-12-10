Товарищ Генпрокурора: Нардеп Корнацкий назвал Луценко «конченным коррупционером», который работает на криминалитет

Фото: НикВести Народный депутат Украины от БПП Аркадий Корнацкий заявил, что Генеральный прокурор Юрий Луценко работает на криминалитет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Корнацкий пишет, что встречался в Николаеве «со знающими людьми и получил очередные подтверждения того, что «гениальный прокурор» и его заместители являются конченными коррупционерами, которые злоупотребляют служебным положением, работая на криминалитет».

«Об этих преступлениях будет очередное мое обращение к НАБУ, в связи с чем интересно: откроет наконец Артем Сытник двери для возвращения НАБУ в правовое поле и начнет расследование коррупционных преступлений генпрокурора и его заместителей, или снова отсылать производства в инспекцию Генпрокуратуры?» – добавил нардеп.

Напомним, в 2016 году Луценко, будучи в Николаеве и представляя нового прокурора Николаевщины Тараса Дунаса личному составу ведомства, открыто заявил, что прокуратура должна дать скандальному народному депутату от «БПП» Аркадию Корнацкому собрать урожай на чужих полях в Первомайском районе. Тогда он назвал нардепа «другом Президента, товарищем Генпрокурора, товарищем министра внутренних дел».

В итоге Тарас Дунас заверил СМИ, что Генпрокурор Юрий Луценко не давал ему указание помочь скандальному народному депутату от «БПП» Аркадию Корнацкому собрать урожай на чужих полях в Первомайском районе. Тем не менее, во время уборки урожая подсолнечника, засеянного фирмой «Партнер-Агро», полиция стала кордоном между сторонами, дав предприятию Корнацкого убрать большую часть чужого урожая подсолнечника.

После чего Генпрокуратура «реанимировала» дело по землям в Чаусово-2 Первомайского района и сообщила о подозрении оппонентам нардепа Корнацкого: председателю Первомайской районной государственной администрации Николаевской области Борису Демченко, экс-директору предприятия «Партнер-Агро» Оксане Валешинской и экс-начальнику отдела Госкомзема Первомайского района Николаевской.

На это народный депутат Украины от «Народного фронта» Вадим Пидберезняк заявил, что Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины вместо расследования дел Майдана отбирает землю у работников соцсферы Первомайского района Николаевской области в угоду земельному рейдеру, нардепу Аркадию Корнацкому.