Фильм «Киборги» побил рекорд по кассовым сборам в Украине

Украинский фильм «Киборги» возглавил рейтинг и побил рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Кассовый сбор за первые выходные показа составил 8 миллионов 186 тысяч 701 гривну. Кроме того, пять гривен с каждого купленного билета на фильм будут переданы в помощь семьям погибших в боях за Донецкий аэропорт. Фильм вышел в прокат 7 декабря. По словам продюсера картины Иванны Дядюры, для украинского проката выпустили 158 копий «Киборгов». Также «Киборги» можно будет посмотреть в странах Балтии, Польше и Канаде.

Напомним, что сюжет фильма основан на истории о боевых действиях в Донецком аэропорту во время Антитеррористической операции на Востоке Украины, а прообразы персонажей базируются на реальных историях защитников аэропорта. В фильме рассказывается про одно двухнедельное боевое дежурство в сентябре 2014, когда группа украинских добровольцев впервые приехала в полуразрушенное здание старого терминала Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.

Главным героем ленты стал доброволец с позывным «Мажор», которого сыграл Макар Тихомиров. Будучи музыкантом из обеспеченной семьи, он присоединился к защитникам Донецкого аэропорта в 2015 году. На протяжении фильма он пытался понять свою роль на войне, саму войну, и что будет после неё, будущее Украины.

К слову, ранее «NikLife» представил рецензию на фильм «Киборги».