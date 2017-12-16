«Сейчас будем работать на себя»: В «Народном фронте» на Николаевщине считают, что «протянули» в местные советы и «Наш край», и БПП

В «Народном фронте» на Николаевщине решили не повторять своих ошибок и в последующие годы принимать участие в выборах самостоятельно.

Об этом шла речь в ходе партийной конференции Николаевской областной организации партии «Народный фронт», которая состоялась в субботу, 16 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На конференции присутствовали все народные депутаты-«фонтовики», представляющие Николаевщину в парламенте – Тарас Креминь, Игорь Бриченко и Вадим Пидберезняк, который как глава областной ячейки вел заседание; экс-губернатор области Вадим Мериков, участник АТО Александр Терещенко, вице-мэр Николаева Юрий Степанец и более 150-ти делегатов из разных районов области.

Выступая перед собравшимися, Мериков призвал всех в 2018 году провести мобилизацию сторонников.

- Мы не должны терять контакт с людьми, которые отдали за нас голоса. Призываю вас создать депутатские объединения во всех местных советах Николаевской области. Это наша с вами партийная задача. Мы не позволим, чтобы власть захватили коллаборанты, - заявил он.

А нардепы Бриченко и Пидберезняк в свою очередь сошлись на мнении, что это благодаря имиджу «Народного фронта» в 2015-м году на местных выборах «многие другие политические силы получили мандаты депутатов». По их словам, они самостоятельно не принимали участие в выборах не потому, что у них был низкий рейтинг, а «чтобы не растаскивать государство». И теперь они намерены наверстать и участвовать в избирательных гонках.

- Скажу нашим партнерам, которых мы протянули: «Наш Край», БПП («Блок Петра Порошенко»), которые развернулись и сейчас нам немножечко рассказывают, что у нас рейтинга нет, еще чего-то нет. Та мы делегировали лучших людей туда своих! И чтобы для них было понятно: мы идем на избирательный процесс, у нас есть наилучшие министры, у нас есть, что показать… Мы сейчас будем работать на себя, - заявил Бриченко. – Напомогались всем.

В итоге среди своих планов на следующий 2018 год «фронтовики» обозначили следующие задачи – «усилить работу местных ячеек партии, мобилизовать сторонников, плодотворно работать с представителями исполнителями власти всех уровней для успешных реформ». Именно такую резолюцию единогласно утвердили делегаты.