Апелляционный суд признал, что на Сенкевича необоснованно составили протоколы о коррупции

Александр Сенкевич Апелляционный суд Николаевской области установил отсутствие коррупционных злоупотреблений со стороны экс-городского головы Александра Сенкевича во время голосования на сессии Николаевского городского совета.

Об этом Сенкевич сообщил на своей странице в Facebook.

- Друзья, только что закончилось рассмотрение апелляционной жалобы Генеральной прокуратуры Украины о признании моего голосования на первой сессии горсовета. Судом второй раз установлено отсутствие коррупционных злоупотреблений с моей стороны. Мне, как человеку, который болеет за бюджет страны, жаль напрасно потраченных человеческих и материальных ресурсов. Действительно жаль, что правоохранители, вместо того, чтобы ловить преступников, вынуждены тратить свое время на отработку политических заказов, - заявил экс-мэр.

Как известно, 14 июня сотрудники Департамента защиты экономики вручили тогда еще мэру Сенкевичу протокол о совершении административного правонарушения по части 1 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что якобы он не заявил о конфликте интересов во время первой сессии действующего созыва городского совета, которая состоялась 24 ноября 2015 года. Тогда Александр Сенкевич проголосовал «за» присвоение себе ранга служащего местного самоуправления и начисление ему заработной платы. Позже, 12 июля, сотрудники ДЗЭ приехали из Киева и вручили еще один админпротокол по тому же событию, но уже по части 2 той же статьи КУоАП, что еще кроме умалчивания о конфликте интересов Сенкевич голосовал за свою премию.

Напомним, что 5 октября 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий. 12 октября уже экс-городской голова Николаева Александр Сенкевич подал иск в суд относительно оглашенного ему «импичмента».