В Раде нардепы сорвали заседание антикоррупционного комитета из-за аудитора НАБУ

Заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады в среду осталось без кворума.

Об этом сообщает «Левый берег».

Депутаты разругались из-за вопроса аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Депутаты коалиции предложили проголосовать за проведение нового конкурсного отбора на эту должность. Однако бывший глава комитета Егор Соболев заявил, что конкурс проводился уже дважды и парламент сначала должен рассмотреть уже предложенные кандидатуры. Если голосование провалится, тогда можно будет объявлять новый конкурс.

После этого Егор Соболев покинул заседание, за ним ушли Виктор Чумак, Юрий Деревянко, Борислав Береза, Вадим Кривохатько, Дмитрий Добродомов, Сергей Лещенко. В результате на заседании комитета осталось меньше депутатов, чем необходимо для принятия решений (для кворума нужно 13 человек).

Несмотря на это, депутаты от БПП и НФ остались "обсуждать вопросы". Когда они обнаружили, что принимать решения без кворума не смогут, решили собраться в четверг в 17:30. По словам депутата от БПП Игоря Артюшенко, завтра снова планируют рассмотреть вопрос аудитора.

Отметим, Верховная Рада с начала года не может назначить аудитора НАБУ. Выводы комиссии, в которую войдут еще два человека, могут стать основанием для увольнения директора Бюро. Пока вопрос избрания аудитора повис в воздухе.