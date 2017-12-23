Известный волонтер назвал главу Николаевской ОГА «несмешным клоуном»

Роман Синицын Известный волонтер Роман Синицын назвал главу Николаевской ОГА Алексея Савченко «несмешным клоуном» и обвинил его в связях с представителями криминального мира.

Видеообращение Синицын опубликовал на своей странице в «Facebook».

Ранее Синицын опубликовал свой пост об уголовнике Юрии Крысине, который принимал участие в убийстве журналиста Юрия Веремия в 2014 году. В итоге Крысин получил лишь условный срок. Тогда Синицын написал:

«Говорят, Крысин – большой друг клоуна, который так хочет быть похожим на Кадырова, Алексея Савченко – главы Николаевской ОГА».

После этого Савченко попросил Синицына извиниться за свои слова. Тот «извинился».

- На самом деле я считаю Алексея Юрьевича несмешным клоуном. Несмешным в своих жалких попытках копировать Кадырова, петь шансон, проплачивать потом выход его жалких клипов на М1. Грустно, что такие люди как Алексей Юрьевич благодаря какому-то непонятному ментовско-бандитскому социальному лифту попадают на должности.

- Алексей Юрьевич – это бывший сотрудник УБОП, который сказочно обогатился странным образом, руководил «обнальным» банком вместе с киевским криминальным авторитетом Личей, руководил корпорацией «Укрспирт».

- Вы не клоун, на клоуна надо учиться, сдавать экзамены, в том числе письменные, - сказал Синицын.

Также он попросил прощения у настоящих клоунов за их сравнение с «пародией».