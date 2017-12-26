И.о. мэра Николаева приостановит решение горсовета о выделении 35 га АМПУ под строительство стоянки для грузовиков

Исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что приостановит решение сессии горсовета по выделению земельного участка площадью 35 гектаров Администрации морских портов Украины под строительство стоянки для грузовиков.

Такое заявление Татьяна Казакова сделала во вторник, 26 декабря, в ходе пленарного заседания сессии Николаевского горсовета.

Как известно, депутаты Николаевского горсовета, на месте отведенном под кладбище, выделили 35 гектаров АМПУ под строительство стоянки для грузовиков.

- В отношении кладбища, которое важно для нашего города. Мы на первом пленарном заседании приняли решение, 29 голосов, по поводу выделения участка АМПУ, точнее, разделения большого участка на две составляющие. На сегодняшний момент несколько народных депутатов обратились к тому, чтобы проверить этот проект решения, с просьбой приостановить его действие. После окончания сессии, при подписании, этот проект решения будет приостановлен мною, - заявила Татьяна Казакова.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что николаевский народный депутат от партии «Видродження» Артем Ильюк зарегистрировал обращение-требование к исполняющей обязанности Николаевского городского головы-секретарю Николаевского городского совета Татьяне Казаковой, где он указал нарушения ею закона и регламента при назначении вице-мэров, а также при выделении земли для АМПУ.