В Николаеве начали рассматривать иск Сенкевича об отмене «импичмента» - судье объявили сразу два отвода

В Центральном районном суде 26 декабря началось рассмотрение иска бывшего мэра Николаева Александра Сенкевича об отмене решения Николаевского городского совета «О досрочном прекращении полномочий городского головы».

Об этом сообщает с места событий корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед началом заседания под зданием суда состоялся небольшой митинг сторонников Сенкевича, которые с плакатами пришли поддержать бывшего мэра. Впоследствии они переместились в зал судебных заседаний.

В самом начале заседания обе стороны процесса – и истец Сенкевич, и ответчики от городского совета – заявили об отводе судье Александру Чулупу, который должен был рассматривать дело. Судья отправился в совещательную комнату.

Сенкевич со своей стороны пояснил, что он заявил об отводе судье, потому что «иск долго не рассматривался» и он заинтересован в быстром решении вопроса.

Представители городского совета заявили, что в ноябре исполком Николаевского городского совета выдал Чулупу ордер на квартиру – в этом увидели возможную заинтересованность со стороны судьи.

Как известно, 5 октября 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий. 12 октября уже экс-городской голова Николаева Александр Сенкевич подал иск в суд относительно оглашенного ему «импичмента».