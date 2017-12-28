Международный олимпийский комитет отобрал у 10 украинских спортсменов медали из-за допинга

Международный олимпийский комитет из-за применения допинга лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов.

Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на информацию Министерства молодежи и спорта.

Как сообщили в ведомстве, в связи с употреблением допинга МОК лишил Юрия Белонога золотой медали, завоеванной им в толкании ядра, и Елену Олефиренко – бронзовой медали, завоеванной в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции), Ольгу Коробку — серебряной медали в соревнованиях по тяжелой атлетике, Людмилу Блонскую – серебряной медали в соревнованиях по легкой атлетике, Наталию Давидову – бронзовой медали по тяжелой атлетике, Дениса Юрченко – бронзовой медали по легкой атлетике, Василия Федоришина – серебряной медали по вольной борьбе, которые они завоевали на летней Олимпиаде-2008 в Пекине (Китай).

Кроме того, МОК лишил украинских спортсменов Юлию Калину бронзовой медали в соревнованиях по тяжелой атлетике и Александра Пятницу серебряной медали в соревнованиях по метанию копья, которые они получили на Олимпиаде-2012 года в Лондоне (Великобритания).

Минспорта сообщило, что инициировало возврат премиальных спортсменами, лишенными олимпийских медалей из-за допинга.

Напомним, около 100 спортсменов из 19 стран уличили в применении допинга на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.