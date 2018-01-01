Болгария, обещавшая снять санкции з России, возглавила Совет Евросоюза

1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза. Полугодовое председательство Болгария приняла от Эстонии, которая была во главе Совета в течение второй половины 2017 года.

Своими главными задачами в качестве председательствующей страны Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы, сообщает сайт болгарского председательства.

«Безопасная Европа, потому что миграционная кризис и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы; Стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что Евросоюз заботится о своем процветании и благополучии; «Солидарная Европа», поскольку все государства-члены сталкиваются с главными вызовами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне», - отмечается в целях болгарского председательства.

Наиболее важными вопросами София считает европейскую перспективу Западных Балкан, единый цифровой рынок, стабильность и безопасность на фоне миграционного кризиса, вопросы экономического роста и совместной обороны.

Некоторые СМИ, в частности, The Guardian, отмечают, что председательство станет вызовом для Болгарии, которая через десять лет после вступления в ЕС остается самой бедной и самой коррумпированной страной Евросоюза.

Осенью премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что во время председательства в Совете ЕС его страна намерена добиваться отмены антироссийских санкций. Впрочем, никаких действий за этим обещанием не последовало, Борисов вместе с другими лидерами стран-членов ЕС поддержал продление сакций в конце 2017 года.