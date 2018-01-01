Украинцев обязали сортировать мусор, но раздельных баков не установили

Начиная с 1 января 2018, сортировать мусор нужно по видам материалов: органика, металл, стекло, пластик и бумагу. Для этого во дворах должны стоять отдельные контейнеры для каждого вида мусора, а сортировать его должны сами украинцы.

Все это предусмотрено нормами действующего закона Украины «Об отходах». Но постановлений с перечнем и последовательностью операций с мусором не создано, говорится в сюжете программы «Завтрак с «1+1».

Сейчас седьмая часть Украины завалена мусором. Лишь под официальным свалками похоронен 43 тысячи квадратных километров, что равно площади Дании. А каждый украинец ежедневно добавляет минимум 1 килограмм хлама к этому количеству.

Примерно 40% мусора - это полезные и ценные вторичные ресурсы, как то бумагу, стекло и полимеры. Вблизи некоторых киевских многоэтажек неравнодушные активисты уже устанавливают экспериментальные контейнеры для сортировки мусора, отдельно для металлических упаковок, пластика и стекла. Использованная тара должна быть чистой и вымытой.

На сортировке отходов можно сэкономить, если учесть, что за год человек образует 20-70 кг мусора. Так, примерно в 100 кг макулатуры можно заработать 260 гривен. Одна пластиковая бутылка весит 15 граммов, а для килограмма следует собрать почти 70, что будет соответствовать 5 гривнам. Но за тонну бутылок переработчик должен заплатить 15 тысяч гривен.

Напомним, что в интервью «Преступности.НЕТ» директор «Николаевкоммунтранса» Андрей Цизин, комментируя проблемы переработки мусора и вопрос с ограждением полигона, рассказал, что возле «мусорного» полигона под Николаевом живет целое поселение, которое собирает вторсырье.