Перспектива реальная, но не в 2018 году, - Порошенко о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что членство страны в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью Украины, но это перспектива не 2018 года.

Об этом глава государства написал в колонке для специального выпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир», сообщает «Интерфакс-Украина».

«Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности», - написал Порошенко.

Кроме того, как отметил президент, Соглашение об ассоциации с ЕС – «дорожная карта дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира».

«Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это – ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС», - убежден президент.

Напомним, что ранее Порошенко перечислил достижения Украины за 2017 год.