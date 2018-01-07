В Саудовской Аравии задержали 11 принцев, которые выступили против жесткой экономии

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокма для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местное издание sabq.org.

В частности, принцы собрались во дворце, требуя отменить королевский указ, предусматривающий приостановление оплаты государством счетов членов королевской семьи за коммунальные услуги - за воду и электричество. Также собравшиеся требовали денежной компенсации за смертный приговор, вынесенный в отношении одного из их родственников.

"Им сообщили о недопустимости их требований, но они отказались покинуть Каср аль-Хокма. Королевской охране было поручено вмешаться, принцы были задержаны и размещены в тюрьме Аль-Хейер в ожидании суда", - говорится в сообщении СМИ.

Ведущий мировой экспортер нефти - Саудовская Аравия ввела реформы, которые сокращают субсидии, вводят налог на добавленную стоимость и сокращают льготы для членов королевской семьи, чтобы справиться с падением цен на нефть, которое вызвало дефицит бюджета. По оценкам экспертов, в 2018 году дефицит составит 195 млрд риалов.

Напомним, в ночь на 5 ноября в Саудовской Аравии арестовали 11 принцев, четырех действующих министров и «десятков» бывших министров. Среди арестованных оказался один из богатейших людей мира, 62-летний принц аль-Валид бин Талал, состояние которого Forbes оценивает в 19 млрд долларов.