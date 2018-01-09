Казакова назвала претендента на должность директора «Агенства развития Николаева»

Дмитрий Мисюрев Исполняющая обязанности городского головы – секретарь Николаевского городского совет Татьяна Казакова намерена пригласить на должность коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Дмитрия Мисюрева.

Об это она сообщила в комментарии журналистам после несостоявшейся сессии горсовета.

В свою очередь, Казакова подтвердила, что Василий Гошовский уволился и на данный момент место директора в Агентстве вакантно. Также, она сообщила, что у нее есть письмо с обращением относительно назначения Дмитрия Мисюрева на данную должность, однако чье это письмо она не уточнила.

Отметим, что Мисюрев ранее уже работал в «Агентстве развития Николаева», также он состоял в партии «Самопомощь», однако позже вступил в «Народный Рух Украины».

Напомним, что ранее Татьяна Казакова анонсировала увольнение Василия Гошовского с должности директора коммунального предприятия «Агентство развития Николаева».