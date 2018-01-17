Управление падением

Украинский политический сезон 2018 начался на минувших выходных в прикарпатском селе Гута. Именно тут находится президентская (еще со времен Кучмы) резиденция «Синегора», куда после новогодних отпусков съехались члены «стратегической семерки». На приглашение главы государства «встретиться узким кругом, поговорить» откликнулись: Владимир Гройсман, Игорь Райнин, Андрей Парубий, Юрий Луценко, Александр Турчинов, Игорь Кононенко. Интересно, что Арсен Аваков приглашение отклонил – его в Гуте не было. Равно как Арсения Яценюка, а также Бориса Ложкина. И если последний сразу сказал, что присутствовать не сможет, относительно второго определенности не было до последнего момента. Первопричиной неявки Арсения Петровича назывались боли в спине, но потом их что-то превозмогло, и в аэропорт Ивано-Франковска за бывшим премьер-министром даже выслали машину, однако он так и не появился.

Мы тонем вместе с ним. А зачем нам это надо»?

Таким образом, полноценное заседание «семерки» (название условно – не по фактическому числу фигурантов) не состоялось. По словам источников, ввиду «некомплекта», встреча больше напоминала дружеские посиделки, нежели важное совещание топ-руководителей страны. Совещание, с которого согласно изначальному плану должны были выйти с двумя решениями:

а) о назначении Александра Турчинова главой избирательного штаба Петра Порошенко;

б) о четкой стратегии будущей кампании.

Фигура Александра Турчинова в качестве главы штаба по избранию на второй срок Петра Порошенко – тема давняя, считавшаяся практически решенной уже весной, покуда не выяснилось, что аналогичные амбиции не прочь заявить Сергей Березенко. А Петр Алексеевич никак не может выбрать между двумя своими соратниками. Тогда вопрос «завис», спровоцировав обострение в и без того непростых отношениях НФ и БПП. Предполагалось, напомню, объединение двух партий воедино «именем второго срока». Чего не случилось и вряд ли уже случится.

«Нам нет смысла торопиться (с не/принятием решения об объединении, – С.К.), – рассуждает высокопоставленный «фронтовик». – Нужно видеть цифры входа Порошенко в кампанию. Допустим – не важно даже на каких условиях – мы уже сегодня открыто выступим в поддержку Президента. Но вот пройдет полгода, а потом окажется, что его рейтинги просто не позволяют избраться повторно. Ну, никак не позволяют. Что это значит? Значит, что мы тонем вместе с ним. А зачем нам это надо?».

После ноябрьского съезда «Народного фронта», в ходе которого лидеры политсилы озвучили намерение участвовать в президентских выборах (без приставки «самостоятельно», тем не менее), шансов на объединение – в той или иной форме – «фронтовиков» с «Солидарностью» остается все меньше.

«Для того, чтобы это (объединение, – С.К.) произошло, Президент должен четко артикулировать, как мы вместе пройдем парламентские, и кто что – по факту кампании – получит. Сегодня мяч на поле Петра Алексеевича, но он пока молчит. Зачем нам навязываться? Сами придут и все дадут. Только не факт, что возьмем», – говорит другой видный представитель НФ, прозрачно намекая: Порошенко – не единственный кандидат на так называемом «демократическом поле».

И вот теперь – демонстративный «игнор» двух из трех лидеров НФ стратегической встречи в Гуте.

Что касается третьего, господина Турчинова, то, по словам тех, кто плотно общается с ним в последнее время, предложение Александру Валентиновичу от Петра Алексеевича возглавить его штаб действительно поступали, но в «каких-то не очень конкретных формулировках».

Секретарь СНБО, в свою очередь, выдвинул гаранту – в обмен на свое согласие – три условия.

Краткая их суть: борьба за второй срок должна точно соответствовать лозунгу «жити по-новому». А именно:

а) решить вопрос с «Рошеном». Если уж обещал его продать (еще в 2014-м), но потом возникла история со «слепым трастом», прочие «проволочки» и т. д., сейчас вопрос решить все же необходимо. Например, передать корпорацию старшему сыну, Алексею;

б) оставить в покое «Укроборонпром». Во всех смыслах;

в) наладить работу системы власти от Киева и «до самых, до окраин» – как единого целого. Во главе которого не стоял бы коррупционный интерес.

Условия правильные, спору нет. Да, вот беда, нет сегодня в Украине человека, который бы мог выступить гарантом их выполнения

Три штаба для Порошенко

Покамест глава государства взял ритуальную паузу. Ритуальную. Сомнений в том, что именно Турчинова он уполномочит заниматься операцией «второй срок» практически не остается – слишком сильно они «приросли» друг к другу. Тут стоит отметить, что некоторые верховные «фронтовики» выступают категорически против такой кооперации, но вряд ли их мнение окажется решающим.

Вместе с тем, в команде Президента есть еще несколько функционеров, способных качественно (каждый на своем уровне) модерировать электоральные процессы. Это Игорь Райнин, Виталий Ковальчук (который в 2014-м уже трудился в качестве начштаба) и упоминавшийся Сергей Березенко. Очевидно, свой фронт работ найдется для каждого из них. В том числе потому, что сейчас в кулуарах АП активно обсуждается стратегия формирования трех параллельных – не пересекающихся по функционалу и сферах ответственности – штабов.

Первый – так называемый «публичный», рассчитанный на «внешнего» и «внутреннего» потребителя. Возглавить его должен кто-то неодиозный, нейтрально-позитивный, обязательно – искусный оратор. Например, глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов.

Задача второго – концентрация усилий админресурса: связи с губернаторами, местными элитами. Два наиболее очевидных претендента на роль руководителя – Райнин и Березенко.

Ну, и наконец, третий, который должен заняться созданием и поддержкой сателитарных политических проектов и «размыванием» активов конкурентов. Тут очевидным фаворитом выступает Виталий Ковальчук.

«Команда – это кто?»

«Времени остается впритык. Самим для себя нам нужно определиться с ответом на ряд вопросов. Прежде всего: команда – это кто? На сегодня в провластном лагере есть минимум четверо потенциальных кандидатов в президенты: сам Порошенко, Яценюк, Луценко и Гройсман», – говорит один из близких соратников гаранта.

«Видела бы ты, как Гройсман сейчас общается с Порошенко. Его любимая фраза: «А, что я? Я – как Президент. Куда Президент, туда и я». То есть, он его откровенно троллит. Не говоря уже о том, что Владимир Борисович научился самостоятельно работать с парламентом, ведет собственную – ни с кем не согласованную – кадровую политику и т.д.», – добавляет другой.

«Скандал с Коломойским больно ударил по Луценко. После Амстердама у них с гарантом случился весьма неприятный разговор, – поддерживает третий. – Это, конечно, не значит, что Президент его сдаст. Даже если будет давить Запад – как это было в случае с Шокиным. Юра слишком важен для него, слишком много знает, да и голосов депутатов для замены Генпрокурора попросту нет. Тем не менее, мы же знаем куда, как и сколько летал Александр Третьяков. И как он вылетал в Женеву без багажа, а потом возвращался с двумя тяжелыми сумками и ехал прямо к Луценко домой», – дополняет.

Сам Луценко заочные обвинения соратников по «политическому террариуму», разумеется, напрочь опровергает, отмечая, что взяток не берет принципиально, а с Третьяковым они «просто дружат» (о чем, справедливости ради, давно известно).

«Между Порошенко и его вторым сроком встанет Запад»

На фоне всех вышеизложенных частностей без ответа остается главный вопрос – за счет чего может попытаться победить кандидат Порошенко? Стратегии, пошагового плана действий в АП как не было, так и нет.

Экономический прорыв? Ощутимое повышение социальных стандартов? Сей сценарий был бы идеальным, но на сегодня для его реализации нет возможностей. Не говоря уж о том, что экономические преобразования – сфера ответственности Кабмина, и не факт, что исполнительная власть захочет делиться успехами.

Прекращение войны? Даже не обсуждается.

Поддержка Запада? Точно не в этот раз. «Между Порошенко и его вторым сроком встанет Запад. Удивительно, но он сам себе это обеспечил. Мы все уже это понимаем, просто пока никто не говорит вслух. Единственно, что радует – альтернативного Петру Алексеевичу кандидата у Запада пока нет. Сытник? Да, ты первая об этом написала. Возможно, и так. Хотя, публично он пока этого не проявлял. Как и Вакарчук. Которого легко «размыть» Зеленским. В любом случае, всех их «сбивать» нужно на взлете. Потом поздно будет», – делятся, существенно понижая голос, в АП.

«Единственное, благодаря чему мы можем выиграть, так это то, что он (Порошенко, – С.К.) будет лучшим из худшего. Но это, так себе, конечно, вариант», – размышляет другой близкий (хоть и не обремененный чиновничеством) соратник гаранта.

Еще одно немаловажное условие победы – консенсус элит. Конкретно – олигархов. Так уж устроена украинская политика, нравится нам это или нет.

Покамест у АП наличествует стопроцентная поддержка только одного «тяжеловеса». Зато самого значимого. Мы знаем, как его зовут.

«Один нюанс – цена, которая за это будет заплачена. Ведь за президентскими следуют парламентские. Значит, нужно уже сегодня понимать, какова будет его доля в коалиции, какова – в ключевых портфелях. И как мы все это «продадим» обществу, ну и тому же Западу», – рассуждают в АП, предпочитая не поминать имя Рината Ахметова всуе.

Что касается других «тяжеловесов», на сегодня они вполне способны – даже презрев взаимные неприязни – организовать «антипорошенковскую» коалицию. Единственный вопрос: на кого ставить «в пику»? На Юлию Тимошенко ли? Ответа пока нет.

Кроме всего, на политической повестке дня остается еще две опции. Первая - конституционная реформа. Конституционную реформу, предполагающую с существенные сокращения полномочий президента в пользу парламента, предлагали, еще весной Арсений Яценюк и Арсен Аваков. «В таком варианте, гарант, конечно, не согласится. Хотя реформа могла бы стать отличным входом из ситуации для всех. Для него – аргументом для второго срока. Дескать, я – единственный, действительно демократически ориентированный Президент, готов урезать собственные полномочия. Опять-таки: если второй срок не получится – отличный вариант «отхода», – продолжает один из постоянных собеседников LB.ua в АП.

Продолжая, умалчивает о том, что сокращение полномочий равно сокращению возможностей капитализировать власть. Проще говоря, на ней зарабатывать. Что стало недоброй традицией всех украинских гарантов, за исключением, пожалуй, Кравчука.

Несмотря на вышеизложенное, в верховных кабинетах вариант конституционной реформы таки обсуждается. С учреждением кресла вице-президента. Кресла, которое можно предложить ближайшим политическим партнерам в обмен на их поддержку.

Опция номер два: новая партия власти (на базе ли НФ и БПП или принципиально новая – на чем настаивали и настаивают Юрий Луценко и Борис Ложкин). Как отмечалось, шансов на реализацию затеи остается все меньше, зато актуализируются новые – снижение проходного барьера в ВР в «пакете» с возвращением «блоков». Снижение барьера выгодно всем, кроме «Солидарности». Блоки выгодны всем, кроме страны: позволят ключевым игрокам «кооперироваться» без разбору – без оглядки на партийную принадлежность и прочие «тонкости».

Однозначный минус для Президента (кто бы им не стал) – совершенно неуправляемый парламент в 2019-м. «Если уже сейчас, на берегу, не поделить все основные голосуемые в Раде должности, не объявить их на старте кампании, мы утонем во внутренней конкуренции. Всякий станет работать не на «общак», но на себя. А нам нужно ровно наоборот. Иначе – фиаско», – признают в АП.

Признавая, не скрывают: оптимизма относительно второго срока Петра Порошенко на Банковой остается все меньше. Даже среди его ближайших соратников. Опять-таки: они еще не говорят об этом вслух, но уже обсуждают между собой, более того – активно рассматривают «альтернативные» ставки. И перспективы изменения избирательного законодательства, когда наиболее одиозные персонажи вынуждены будут отправиться «в поля» – сущая мелочь. Авторство сценария «стерильные списки» (разумеется, для парламентских), откуда вычищаются заведомо «токсичные» персонажи, приписывается бессменному технологу Президента Игоря Грыниву. Но не поэтому, то есть не только и не столько поэтому Игорь Кононенко облюбовал себе округ в Обуховском районе Киевщины, где появляется по несколько раз в неделю.

Соня Кошкина, Шеф-редактор LB.ua