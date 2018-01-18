Порошенко намерен назначить зама Гонтаревой главой Нацбанка – внес кандидатуру на рассмотрение Рады

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву и назначить вместо нее Якова Смолия.

Соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 зарегистрированы в Раде в четверг, 18 января.

Гонтарева с мая 2017 года находится в отпуске, ожидания своего увольнения парламентом. Вместо нее исполняющим обязанности главы НБУ является Смолий.

Смолий занимает должность замглавы НБУ с апреля 2014 года.

Он работал на руководящих должностях в управлении Национального банка в Тернопольской области, ОАО «Тернопольский радиозавод» Орион» и банке «Аваль». Смолий также является одним из основателей банка «Престиж» (позднее - Эрсте Банк, Фидокомбанк).

Согласно закону «О Национальном банке Украины» глава центробанка освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента.

Как сообщалось, Гонтарева заявила о своей отставке с 10 мая 2017 года. По ее словам, с 11 мая она будет находиться в вынужденном отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению президента рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя НБУ. С 11 мая она назначила исполняющим обязанности главы Нацбанка своего первого заместителя Якова Смолия.