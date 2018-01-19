«Мы соберемся и примем решение»: Казакова о назначении нового главы фракции «БПП» в Николаевском горсовете

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В связи с утверждением Владимира Крыленко на должность первого заместителя городского головы Николаева фракция «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в Николаевском горсовете временно осталась без председателя. 

Об этом в комментарии журналистам сообщила исполняющая обязанности городского головы Николаева - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова. 

- У нас должны просто из командировки вернуться один или два человека, мы соберемся на фракции и примем решение по главе фракции, - заявила Казакова. 

Как известно, депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Крыленко стал первым вице-мэром и сложил с себя полномочия депутата Николаевского горсовета. Будучи депутатом Крыленко возглавлял фракцию БПП. 

Александра Ющишена-Вязникова

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