«Мы соберемся и примем решение»: Казакова о назначении нового главы фракции «БПП» в Николаевском горсовете

В связи с утверждением Владимира Крыленко на должность первого заместителя городского головы Николаева фракция «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в Николаевском горсовете временно осталась без председателя.

Об этом в комментарии журналистам сообщила исполняющая обязанности городского головы Николаева - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова.

- У нас должны просто из командировки вернуться один или два человека, мы соберемся на фракции и примем решение по главе фракции, - заявила Казакова.

Как известно, депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Крыленко стал первым вице-мэром и сложил с себя полномочия депутата Николаевского горсовета. Будучи депутатом Крыленко возглавлял фракцию БПП.