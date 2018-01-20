Министр Нищук назначил жену Порошенко главой Украинского культурного фонда

Министр культуры Украины Евгений Нищук 19 января назначил председателем Украинского культурного фонда Марину Порошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры.

За ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета Фонда.

- Убеждена, что Украинский культурный фонд будет способствовать модернизации сектора культуры, поддерживать культурное развитие громад в условиях децентрализации, интегрировать национальную идею внутри страны, стимулировать развитие креативного молодого поколения, поддерживать стартапы культурных и художественных проектов через систему прозрачных конкурсов, развивать научно-исследовательскую деятельность художественного сообщества, а также – сотрудничать с украинской диаспорой и формировать положительный имидж Украины в мире, - заявила Порошенко.

В ходе обсуждения деятельности Украинского культурного фонда было объявлено о конкурсном отборе на должность исполнительного директора фонда, который продлится с 22 января по 2 февраля.

- Учитывая те аргументы, которые были высказаны членами Наблюдательного совета, я с большим удовольствием назначил председателем Украинского культурного фонда Марину Порошенко, - отметил министр культуры Евгений Нищук.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Порошенко за 6 дней отдыха на Мальдивах заплатил 14 миллионов гривен.