СПУ исключила Киву из своих рядов и заявила о попытке рейдерского захвата

Илья Кива В субботу, 27 января, советника главы МВД Илью Киву исключили из рядов Социалистической партии Украины, а также лишили статуса председателя этой партии.

Об этом сообщает УНИАН.

Решение было принято единогласно во время совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ. Лидер партии Петр Устенко пояснил, что сегодняшнее заседание политсовета было созвано вне очереди в связи с "попыткой рейдерского захвата партии".

- 24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы, - заявил Устенко.

И добавил, что факт взлома государственного реестра и внесения заведомо ложных данных должно расследовать НАБУ.

Устенко также отметил, что после избрания Кивы на пост главы партии, он не выполнил ни одного взятого на себя обязательства.

Участники заседания единогласно признали попытку рейдерского захвата СПУ и проголосовали за исключение Кивы из рядов Соцпартии. Также партийцы единогласно проголосовали за исключение лидера Полтавского областного комитета - Андрея Мандрыки.

Соцпартия также призвала минюст до 1 февраля привести реестр в соответствии с действующим законодательством и восстановить действительные органы в руководстве СПУ.

В свою очередь Илья Кива заявил, что «Петр Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к Социалистической партии Украины и все его заявления не имеют юридической силы».