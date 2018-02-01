Беглый экс-министр экологии Злочевский вернулся в Украину, - СМИ

Собственник газодобывающей группы Burisma Holdings, экс-министр экологии Николай Злочевский вернулся в Украину.

Об этом Экономической правде сообщил источник на рынке.

- Приехал в Киев на днях. Уже провел несколько встреч, - сообщил источник.

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 г. после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении, в деле расследуемом Генеральной прокуратурой.

В январе 2015 ГПУ объявила Злочевского в розыск. Ранее сообщалось, что Злочевский встречался с Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал.

После этой встречи, осенью прошлого года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

Месяц назад, в январе 2017, Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

- Это решение является результатом совместной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group, - говорится в пресс-релизе.

Основная часть месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании из Burisma Holdings, была выдана за два периода.

Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, имевший в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.

Второй – на 2010-2012 гг., когда Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр – единственный на сегодня в стране распорядитель спецразрешений на пользование недрами.

Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.

Напомним, ранее Луценко заявил о выявлении еще одной «газовой схемы» - к ней причастен экс-министр экологии Николай Злочевский.