Два кита городской политики

Какими должны быть приоритеты мэрии на 2018-й год?

Бюджет нынешнего, 2018 года Николаевским городским советом был принят вовремя, главные распорядители средств получили необходимое финансирование и в целом, казалось бы, проблем нет. Тем не менее, мы до сих пор не можем четко сформулировать, каковы же приоритеты городской власти на текущий бюджетный год: один говорят одно, другие – другое, третьи – третье. Поэтому я счел необходимым поделиться с николаевцами своими мыслями о том, какие направления в работе местного самоуправления Николаева в нынешнем году должны стать магистральными.

Начну с того, что для меня год уже является провальным: как с позиции моего депутатского округа, так – а это намного хуже! – и с позиции реализации некоторых общегородских программ.

Возьмем, к примеру, мой избирательный округ №34, находящийся на Водопое. С мая прошлого года здесь ремонтировались крыши многоэтажных домов по ул. Космонавтов, 138Г, 148Б и 148Г. Но, несмотря на все предпринимаемые мною усилия, до сегодняшнего дня вопрос с крышами так и не закрыт – одни не доделаны, другие сделаны некачественно. Конечно, здесь есть серьезные нарекания в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства. Надеюсь, что благодаря приходу нового профильного заместителя городского головы Юрия Степанца мы эти упущения с крышами устраним. Более того, оптимизма мне придает и конструктивная позиция по данному вопросу исполняющей обязанности городского головы Татьяны Казаковой.

Теперь о работе Ингульской районной администрации. Я – человек принципиальный и потому убежден, что поблажек не должно быть никому. Если человек идет на серьезную должность главы администрации, впрочем, как и на любой другой руководящий пост, он должен четко понимать: зачем он идет, какова его зона ответственности, какие у него планы, и что конкретно он сумеет сделать на новой должности. Прежде, когда районом руководил Юрий Гранатуров, проблем, конечно же, было невпроворот. Но они решались. После, когда районом руководил, правда, недолго, Александр Береза, нам худо-бедно тоже удавалось находить взаимопонимание. Сейчас же ситуация резко ухудшилась.

Когда верстался городской бюджет-2018, с кем должно было работать руководство райадминистрации? Правильно, прежде всего, с депутатской группой района. Это разумная и давным-давно устоявшаяся практика, так было при всех властях. Но на этот раз, уж не знаю по чьей вине, традиционное взаимодействие с депутатами горсовета по Ингульскому району было нарушено, а интересы избирателей наших округов – проигнорированы. Нас собрали только в конце января, подчеркиваю – января! То есть в новом году, когда бюджет уже принят и что-либо менять слишком поздно. И на этой встрече нас «обрадовали»: извините, мол, господа депутаты, но денег на решение проблем ваших округов практически нет.

Боюсь ошибиться с цифрой, но на выполнение различных работ по всему району, мы получили что-то около 17 млн. грн. Это катастрофически мало! И теперь нам нужно добиваться выделения дополнительных средств из городского бюджета. Но как это сделать в феврале, ведь уже поздно – пора приступать к работам. В кредит никто ничего делать не будет, а добиваться внесения изменений в бюджет – на это уйдут месяцы.

Как депутат я был в шоке! Не хочу никого конкретно обвинять, но каждый должен на своем месте делать свое дело, чтобы не загонять ситуацию в тупик. Ведь в прошлом году я заранее подавал свои планы работы и заявки на 2018 год. Почему же их проигнорировали? Это недопустимо!

В департаменте ЖКХ, я думаю, мы найдем взаимопонимание по проблемам округа, в управлении образования – тоже. Но что касается районной администрации, у меня возникают очень большие сомнения, что мы сможем наладить конструктивное сотрудничество. Конечно, тут есть доля и нашей, депутатской вины. Но ведь и чиновники райадминистрации должны отдавать себе отчет, как и ради кого они работают.

В сложившейся ситуации, по поручении депутатской группы района, я вынужден был обратиться к и.о. городского головы Татьяне Казаковой. Она с пониманием отнеслась к нашей проблеме, дала соответствующее протокольное поручение. Теперь нужно по согласованию с депутатами района произвести переброску бюджетных денег на объекты, которых так ждут наши избиратели, и которые мы обещали им выполнить в 2018 году. А это улицы, внутриквартальные проезды, тротуары. Представьте себе, что ни один избирательный округ в Ингульском районе не получил бюджетного финансирования на ремонт внутриквартальных проездов и улиц в частном секторе!

Абсурдную ситуацию необходимо переломить. Деньги в бюджете есть. Нужно просто распорядиться ими с умом, чтобы отдача от их использования была максимально высокой. Этот принцип нужно применять не только к решению проблем Ингульского района, но и всей городской общины в целом.

В городе масса самых разных проблем. И беда наша в том, что мы хватаемся за все подряд, постоянно работаем в авральном режиме, барахтаемся, латаем дыры. Если и дальше городская власть будет работать подобным образом, то мы не добьемся ощутимых позитивных сдвигов.

Средства в городской бюджет исправно и в серьезных объемах поступают даже в нынешнее, сложнейшее для экономики время. Это происходит благодаря процессу децентрализации, который был запущен как в целом по стране, так и конкретно на Николаевщине. Но чтобы не бросаться из стороны в сторону, чтобы не потратить эти деньги без толку, чтобы 2018 год не оказался действительно провальным, мы должны обозначить четкие приоритеты в работе городской власти на ближайшее время. По моему твердому убеждению, таких направлений в нынешнем году должно быть два.

Итак, первое направление.

На одном из недавних совещаний глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко поднял проблему острой нехватки мест в дошкольных учебных заведениях (говоря простым языком – в детских садах) областного центра. Губернатор – человек из другого региона, приехавший к нам немногим более года назад. Но он быстро осознал всю остроту вопроса. Действительно, это не просто острая – вопиющая проблема, требующая своего решения. В последние годы общегородская очередь на зачисление в детские сады колеблется в пределах 8-10 тыс. человек. Только у меня на избирательном округе около пятисот детей не могут попасть в детские сады. Это катастрофические цифры для нашей городской общины! Тысячи детей лишены полноценного дошкольного обучения с участием квалифицированных специалистов, сбалансированного здорового питания и просто нормального общения со своими сверстниками в рамках детского коллектива. В результате возникают проблемы, в том числе, с их социализацией, интеграцией в современное общество, с подготовкой к школе, к вузу и взрослой жизни. А родители малышей, как правило, мамы, молодые бабушки и дедушки, вынуждены сидеть с ними дома, вместо того, чтобы идти на работу и обеспечивать свои семьи всем необходимым. И уж совершенно недопустимо, когда в такой ситуации оказываются матери-одиночки, лишенные надежного мужского плеча.

Ситуация сложилась критическая. Каков же выход? И есть ли для этого необходимые финансовые ресурсы?

С финансированием не все так просто. Только детский сад, который мы хотим построить в микрорайоне «Северный» вместе с проектом и экспертизой уже тянет на сумму более 100 млн. грн. в сегодняшних ценах. С учетом продолжающейся инфляции, со временем эта цифра будет только расти. Конечно, одномоментно найти в городской казне такие деньги – проблематично.

Есть другой пример – бывший детский сад №15 завода смазочных систем на моем округе, который еще в 90-х гг. был продан частным собственникам. Теперь город намерен его выкупить, и в бюджете текущего года для данной цели были заложены 18 млн. грн. Даже с учетом того, что впоследствии потребуются деньги на его реконструкцию, оснащение новым оборудованием, мебелью и инвентарем, он обойдется городу куда дешевле, нежели строительство нового детсада с нуля.

Два этих сада для почти полумиллионной городской общины – капля в море. Они проблему не решат. Что делать? Считаю, что руководители города и области, профессионалы сферы образования, депутаты разных уровней должны садиться за стол переговоров и решать это вопрос. Нужно искать помещения для размещения новых детских садов, доводить их до ума, запускать в эксплуатацию. Поверьте, такие помещения нам найти вполне по силам. Для Николаева сегодня – это задача номер один.

Второй приоритет для Николаева – городской пассажирский транспорт.

Все уже знают, что сессия горсовета в декабре утвердила назначение заместителем городского головы по инфраструктуре бывшего губернатора Александра Садыкова. Это специалист с богатым опытом, в том числе и в бизнесе. Считаю, что человек, создавший в наших невероятно сложных условиях по-настоящему успешный бизнес, давший рабочие места, является состоявшимся руководителем и достоин такой должности. Он – профессиональный менеджер, и я считаю, что в сфере городских пассажирских перевозок пойдет движение вперед.

Все понимают, что со старым багажом, когда транспортом управляли в ручном режиме, когда на конкурсах по пассажирским перевозкам побеждали предприятия, не имеющие собственного подвижного состава, а большинство пассажирских транспортных средств эксплуатируется в ужасном техническом и эстетическом состоянии, перспектив у нас нет. Сегодня мы «маємо те, що маємо».

Вопрос с перевозками сложный, но разрешимый. Здесь требуется здравый смысл и комплексный подход. Нужно уходить от старых шаблонов, городской транспорт в основе своей должен быть коммунальным – трамваи, троллейбусы и автобусы большой вместимости. Да, в свое время маршрутки нас выручили, спасли от транспортного коллапса, но сегодня их время уже уходит. У нас появляются реальные средства для закупки современного электротранспорта и автобусов – кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка плюс собственно деньги городского бюджета. Уже в нынешнем году мы должны закрыть комфортабельными автобусами большой вместимости основные городские направления, а также обеспечить надежное пассажирское сообщение с отдаленными микрорайонами – Матвеевкой, Терновкой, Варваровкой, Большой и Малой Коренихами, Ракетной Рощей, Кульбакино, Казарского и т.д.

Эти два приоритета – два кита городской политики на 2018 год. Конечно, за год всё не решить, но нам важно хотя бы начать, показать, что мы находимся на верном пути, что идет движение вперед.

Конечно, существует масса других проблем. Многие, наверняка, тут же вспомнят Варваровский мост. Да, это тоже сложная проблема, но проблема не только наша – общегосударственная, потому что через Варваровский мост проходит трасса стратегического значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Поэтому здесь стоит настойчиво обращаться за помощью в капитальном ремонте моста к центральным органам власти, к народным депутатам от Николаевщины. Город готов оплатить проектирование, но сами работы финансово не потянет. Нужны серьезные госсубвенции, получить которые мы сможем только с помощью николаевских нардепов – без этого просто не обойтись. Если решим вопрос с мостом, это станет самым ярким показателем работы наших депутатов-парламентариев в глазах избирателей. Я даже готов поставить на въезде и выезде с моста информационные щиты с фамилиями тех, кто поможет его спасти. Но только реально помогите николаевцам!

И напоследок – о горсовете. И когда у нас длилась бесконечная «секретариада», и когда мы долго не могли пересмотреть структуру городского управления, и когда голосами депутатов был снят с должности городской голова Александр Сенкевич, нам говорили, что городской совет неработоспособен, что его надо распустить. Но на деле горсовет работает нормально, сессии проходят взвешенно, спокойно, конструктивно, без дешевого цирка и примитивного популизма.

Кроме того высказывались опасения, что Татьяна Казакова, став и.о. мэра, не потянет сложное городское хозяйство, что она – вообще в принципе не руководитель города. Жизнь показала, что это не так. Мэрами не рождаются, ими становятся. Знала ли Татьяна Викторовна еще два года назад, что ситуация повернется именно таким образом, что ей придется взять на себя управление городом? Конечно нет! Но вот уже пятый месяц она исполняет обязанности мэра, пусть не без ошибок, но все-таки достойно, разумно, вдумчиво, без лишних эмоций и метаний. А мы все знаем, что ошибок не бывает только у того, кто вообще ничего не делает. Главное, не допускать фатальных, непоправимых ошибок. И она, к счастью, их не допускает. По крайне мере – пока.

Итак, я обозначил двух китов городской политики на 2018 год. Возможно, кто-то думает иначе. Что ж, я готов к публичной дискуссии, готов отстаивать свою точку зрения. И надеюсь, что большинство николаевцев со мной согласятся.

Анатолий Дюмин,

депутат Николаевского городского совета,

почетный гражданин города Николаева.