Навальный опубликовал расследование о «секс-охотнице», вице-премьере РФ и владельце николаевского завода

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором благодаря девушке из эскорт-агентства Насте Рыбке удалось выйти на связь между олигархом Олегом Дерипаской и зампредом правительства Сергеем Приходько.

Об этом сообщает сайт Навального.

«Безграничный дебилизм тех людей, которые в прошлом году прислали к нам в штаб непонятных девиц в латексных трусах, помог нам за руку поймать крупнейшего российского чиновника, который отдыхает на яхте олигарха вместе с проститутками», - говорит оппозиционер.

В частности, установлен факт встречи Дерипаски и Приходько на яхте олигарха, которая курсировала у берегов Норвегии. Свидетелем этого стала и Настя Рыбка. Также в расследовании описывается шикарная недвижимость Приходько и его возможные коррупционные связи с Дерипаской.

Напомним, что Дерипаска фактически владеет «Николаевским глиноземным заводом». Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.