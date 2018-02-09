Возродить реки или «обилетить»: Омеляна заставили выслушать аргументы против введения речного сбора и создания ГП

Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна буквально заставили выслушать аргументы против инициируемых изменений в речном хозяйстве, которые прописаны в законопроекте №2475а «О внутреннем водном транспорте (ВВТ)». Речь идет об инициативах внедрения речного сбора и создания нового государственного предприятия – администрации на реках.

Именно так развивались события во время заседания круглого стола по теме «Возрождение судостроения и судоходства в Украине», которое проходило в Верховной Раде в среду, 7 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ». Инициаторами проведения круглого стола выступили представители Межфракционного объединения «За развитие рек Украины» ВР, которое возглавляет народный депутат Украины, николаевец Андрей Вадатурский. Среди приглашенных были представители министерств, органов исполнительной власти на местах и местного самоуправления, руководители государственных предприятий, представители науки и общественности.

В ходе заседания стало известно, что на данный момент в парламенте зарегистрированы для проекта закона о ВВТ, противоположные друг другу. Один - №2475а, авторства еще одного нардепа-николаевца Бориса Козыря и продвигаемый профильным министерством. Второй - №2475а-3, среди авторов которого значатся сам Вадатурский и нардеп Роман Семенуха.

Главные различия их заключаются в том, что первый проект предусматривает:

- введение речного сбора, - создание государственного предприятия – администрации на реках, по типу Администрации морских портов Украины; - запуск на украинские реки суден под иностранными флагами на таких же условиях, как и суден под украинскими.

- По результатам круглого стола мы надеемся ответить на следующие вопросы: Как восстановить привлекательность рек?

Когда мы сможем отменить плату за шлюзование и разведения мостов, упростить выдачу разрешений и как сделать речной транспорт конкурентным?

Стоит ли Украине запускать оффшорный флот с иностранными экипажами, или еще есть возможность возродить национальное судостроение?

Кто сейчас может выступить эффективным администратором речного хозяйства?

Как гарантировать размещение заказов на судостроительных заводах Украины?

Как привлечь дешевые кредиты для наших заводов? - перечислил Вадатурский, открывая заседание.

Омелян в свою очередь в частности акцентировал внимание на том, что министерство настаивает на внедрении речного сбора, так как аккумулируемые за счет него средства они намерены направлять в частности на ремонт аварийных шлюзов. Притом, что, по его же словам, в связи с внедрением этого сбора, будут ликвидированы несколько уже существующих – канальный, корабельный, маячный, санитарный, якорный сборы. Стоит отметить, что в ходе круглого стола не были озвучены конкретные причины, почему эти деньги не направляют на улучшение речной инфраструктуры уже сегодня.

Присутствующий на заседании нардеп Борис Козырь презентовал законопроект №2475а, как фундаментальный.

- Он в разы удешевит логистику на внутренних водных путях, - заявил он. – Речной сбор – это не налог, это единственный сбор. А что касается нового предприятия. Сегодня рекой управляют сразу несколько предприятий. Мы предлагаем создать одно, которое будет администрировать всю деятельность на реке. Остальные – ликвидировать.

Примечательно, что сразу после выступления Козырь попытался покинуть зал вместе с министром Омеляном. Однако, против этого резко высказались нардепы Александра Кужель и Нина Южанина.

Так, Кужель заявила, что министерство в первую очередь должно быть заинтересовано в проведении таких встреч, но даже выслушать представителей отраслей и регионов не хочет. На что Омелян ответил необходимостью присутствовать на заседании транспортного Комитета ВР. Тогда Южанина сообщила, что ради этого круглого стола она отменила заседание налогового Комитета, который возглавляет. И предложила Омеляну все-таки донести свою позицию присутствующим, а не уходить. В итоге Козырь ушел сам и через время вернулся, а министр хоть и не досидел до завершения мероприятия, но присутствовал на большей его части.

В связи с этим министр не мог не услышать выступление соавтора альтернативного законопроекта №2475а-3 Романа Семенухи, который презентовал его главные сильные стороны:

- Он все-таки более соответствует требованиям и стандартам ЕС. Несколько лет назад Украина сознательно сделала свой выбор в направлении евроинтеграции. Ассоциированное членство в ЕС – это не только права, это и обязанность. И поэтому я думаю, что нам не надо изобретать велосипед, а те нормы, которые сегодня работают в Европейском Союзе, должны быть базовыми для Украины. И они прописаны в нашем законе.

Кроме того нардеп предостерег всех от совершения ошибки создания администрации на реках, напомнив опыт АМПУ.

Позже слово дали главам Николаевской и Херсонской облгосадминистарций Алексею Савченко и Андрею Гордееву, которые выступили против зарегулирования судоходства и внедрения новых платежей для предприятий этой отрасли.

- Если бы я к себе приглашал инвестора и имел возможность влиять на налоги, я бы ему сказал: «Работайте, пожалуйста, бесплатно три года, четыре или пять (посчитать цикл)... Но нужно навести порядок, потому что у всех есть проблемы и с дноуглублением, и с причалами, и со всем остальным». Тогда же, когда мы говорим, что «извините, мы тебя облагает налогами теми же, которые все платят, но тебе надо еще из кармана достать деньги, взять и начать, а у нас сегодня нет», то наоборот – мы теряем этих людей, теряем последнюю нашу надежду на воссоздание наших предприятий, - отметил Савченко.

Он также считает ненужной Администрацию морских портов Украины, которая собирает деньги с николаевских портов и не вкладывает в их развитие ни копейки.

- Вы говорите о речном сборе, как о выходе из ситуации. Что ЕБРР и Всемирный банк дадут кредит на любые работы... А как этот речной сбор, кроме того, что вы предлагаете, повлияет на судостроительные компании? Заказы за счет чего появятся? Из того, что мы дополнительно кого-то «обилетим»? Нет, - заявил Гордеев.

Участники дискуссии высказались за создание спроса на строительство суден на украинских предприятиях, для чего необходимо наоборот максимально освобождать речные перевозки от налогов. Таким образом, появится шанс на возрождение обоих отраслей.

По результатам круглого стола озвученные предложения оформят в качестве резолюции, а позже будет инициировано совещание и обсуждение в более узком кругу - при участии нардепов и представителей правительства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве представители портовой индустрии, судостроения, а также местного самоуправления и облгосадминистрации за круглым столом договаривались объединить усилия в том, чтобы выработать и направить конкретные требования центральным органам власти, в частности относительно уменьшения портовых сборов и направления части собранных средств в местный бюджет.