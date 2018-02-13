Смена подозреваемых в деле по «вышкам Бойко» - это «договорняк» Банковой и «Оппоблока», - СМИ

Неожиданная смена основных подозреваемых по скандальному делу о так называемых «вышках Бойко» может быть вызвана достижением неформальных договоренностей завести это дело в тупик.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на свой источник в ГПУ, близкий к расследованию резонансной аферы времен Януковича.

По данным инсайдера, «сверху» пришло распоряжение прекратить расследование в отношении экс-министра энергетики, а сейчас – сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, и переложить ответственность на беглых экс-президента Виктора Януковича и экс-главу Нацбанка Сергея Арбузова, а также других фигурантов дела.

- Наверху снова пошел явный «договорняк». Десятки наших следователей четыре года копали это тяжелейшее дело, а теперь нам спустили жесткую директиву, что прежнюю линию пора прекращать, Бойко не трогать, а «привязать» к этой истории Януковича, Арбузова и ряд других лиц. Тем самым можно констатировать, что дело решили «слить» на заключительном этапе. Ведь Януковича в стране нет, а значит, и отвечать за аферу с вышками теперь как бы и некому, – пояснил собеседник издания.

Источник утверждает, что договоренность о повороте в расследовании «Оппозиционный блок» подкрепил как материально, так и обещанием «быть сговорчивее» в Верховной Раде.

«Коллеги, которые ведут непосредственно дело, говорят, что разгадка тут простая: по вышкам, наконец, договорились – сначала фигуранты (Бойко) наверху обеспечили солидную «материальную помощь», а кроме этого, «Оппоблок» мог дать гарантии, что фракция впредь будет сговорчивее в своей парламентской работе, как ее и просят на Банковой. Но самое интересное – по ходу могли возникнуть опасения, что и тут может оказаться то же, что было недавно с деньгами Януковича – их, как выяснилось, помогали выводить из Украины офшорные компании-партнеры главы НБУ, чего она сама не отрицала», – заявил он.

О причастности компании главы НБУ к выводу из Украины 1,5 миллиарда долларов. Януковича сообщал канал Al Jazeera, сама она в официальном комментарии, распространенном Нацбанком 10 января, отрицала незаконность операций.

- Почему дело идет с таким скрипом? В 2015 году при Шокине была аналогичная история. Вначале оно двинулось, но потом нам вдруг сказали не форсировать. После Шокина оно снова пошло, но вот теперь нам опять спустили «отбой». У нас уже шутят: хорошо, что его решили просто «слить», переложив концы на Януковича, которого все равно уже не достать. С этим и связана все та шумиха в прессе, чтобы вышки якобы не Бойко, а Януковича. В руководстве ГПУ следователей убедили в том, что для этого будет выстроена мощная медийная компания, когда ряд СМИ и спикеров будут подтверждать этот тезис. На это якобы выделен достаточно солидный бюджет, – сообщил инсайдер.

2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Генеральной прокуратуры Украины нет доказательств причастности Бойко к схеме по покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319. По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК «Нафтогаз України» и ГАО «Чорноморнафтогаз» в марте и октябре 2011 года закупили примерно за 400 млн долл. буровые установки В312 и В319 по значительно завышенным ценам.

По словам Луценко, в процессе закупки украли около 144 миллионов долларов. К преступной схеме, согласно показаниям одного из свидетелей по этому делу, были причастны Янукович, Арбузов, экс-глава «Нафтогазу» Евгений Бакулин, бывший глава правления «Чорноморнафтогазу» Валерий Ясюк и другие чиновники. 95 миллионов долларов были перечислены на счета компаний Януковича и Арбузова, более 45 миллионов долларов получили высокопоставленные сотрудники «Нафтогазу України» и «Чорноморнафтогазу», еще 4 миллиона долларов – владелица ПАО «Вернум банк» Наталья Игнатченко за конвертационные услуги.