В Николаеве местные власти и депутаты от БПП собрались в музее на тайное заседание: «Пришли насладиться культурой»

В Николаевском областном краеведческом музее 17 февраля состоялась закрытая встреча депутатов областного совета от БПП «Солидарность», руководства облгосадминистрации, города Николаева, а также некоторых представителей районов области.

Об этом сообщает сайт «Мой город».

Чиновники ОГА Максименко, Гайдаржи и Гранатуров Вице-мэр Крыленко и глава фракции БПП в горсовете Киселева Слева - директор музей Михайлов и и.о.мэра Казакова

Стоит отметить, что, несмотря на наличие множества агитматериала партии БПП, представитель политсилы заявил, что мероприятие никак не связано с официальным съездом областной или же городской ячейки партии. Депутатам и чиновникам сообщили о сегодняшнем собрании вчера поздно вечером. При этом о цели предстоящего мероприятия не сообщали.

Среди присутствующих на тайной встрече были глава ОГА Алексей Савченко, его заместители Вячеслав Бонь, Валентин Гайдаржи, Евгений Шевченко. Также приехал руководитель аппарата ОГА Юрий Гранатуров.

На собрание БПП были приглашены первый замглавы облсовета Иван Кухта, и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова, вице-мэр Владимир Крыленко и некоторые главы райгосадминистраций.

Вице-губернатор Вячеслав Бонь Депутат Горбуров и советник губернатора Шевченко Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко

В числе депутатов областного совета были Надежда Иванова, Михаил Талпа, Александр Каражей и другие. Также на встречу пригласили депутатов-БППшников из горсовета: Кирилла Горбурова, Игоря Концевого, главу фракции БПП Елену Киселеву.

Примечательно, что перед началом собрания представителей СМИ попросили покинуть мероприятие, аргументируя тем, что это неофициальная встреча.

Как пишут «НикВести», депутат горсовета Евгений Рымарь решил пошутить, сказав, что члены фракции «Блок Петра Порошенко» пришли в музей на экскурсию.

- Вы знаете, это один из самых лучших музеев на юге Украины, я хочу посмотреть на экспонаты. Мы просто самые культурные, «Блок Петра Порошенко» был самым первым и самым культурным в мире, поэтому пришли насладиться нашей культурой, нашим достоянием, - пошутил Евгений Рымарь.

Напомним, что Николаевский краеведческий музей «Старофлотские казармы» открывали два раза. Оба раза это превращалось в пиар-акцию для Партии регионов. Первый раз ленточку перерезал премьер-министр Украины Николай Азаров. Второй раз музей презентовал губернатор Круглов.