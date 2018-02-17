Оц-тоц первертоц — бабушка здорова

В канун годовщины расстрела Небесной сотни власть недвусмысленно продемонстрировала готовность "жити по-старому".

"Дело Труханова" стало яркой иллюстрацией этого тренда. Подковерные политические договоренности, ручное правосудие, заангажированность блюстителей порядка, безнаказанность "титушек" — все как в недавние недобрые времена.

Потасовка со стрельбой под стенами Соломенского райсуда Киева (где в минувший четверг избиралась мера пресечения городскому голове Одессы) как по заказу отвлекла внимание общественности от другого шумного судебного заседания, где свидетель Александр Турчинов давал показания по делу Януковича, переросшему в дело о сдаче Крыма. Пулевое ранение полицейского, масса избитых, свыше тридцати задержанных. И Труханов, отпущенный под поручительство депутата из президентской фракции.

Искушенные наблюдатели ни секунды не сомневаются, что одесский градоначальник (с декабря скрывавшийся от детективов НАБУ за границей) решился вернуться на Родину только после того, как вопрос о его дальнейшей судьбе был утрясен на Банковой. Петр Алексеевич вполне очевидно заинтересован в услугах Геннадия Леонидовича. Уже писали, что глава государства рассматривает поддержку популярных мэров крупных областных центров в качестве залога переизбрания на второй срок. Децентрализация принесла на места деньги и поддержку малых властей, какая власти центральной и не снилась. В числе основных объектов президентского интереса значились Геннадий Кернес, Борис Филатов и Геннадий Труханов. Вопросы, возникшие к последнему у Национального антикоррупционного бюро, гаранту только на руку. Политик, попадающий на крючок правоохранителям, становится сговорчивее. НАБУ ведь не имеет "замкнутого цикла": оно только собирает материал и тычет пальцем в подозреваемого, судьбу которого далее решают президентские прокуроры и судьи. Можно предположить, что одесский городской голова вылетел из Варшавы в Киев только после того, как получил от Банковой гарантии: он не очутится в СИЗО. А Банковая взялась его "крышевать" после каких гарантий? Лояльности в 2019-м? Кто-то продается за гречку, а кто-то откупается семистами тысячами избирателей?

Закон — как дышло

14 февраля Труханова задержали прямо в аэропорту "Борисполь". Пограничники передали его детективам НАБУ и прокурорам САП, которые вручили ему подозрение. После чего мэру-путешественнику оставалось лишь дождаться "освободительного" решения Соломенского суда. Который достаточно прогнозируемо удовлетворил не ходатайство прокурора, требовавшего ареста с альтернативой внесения залога в 50 млн грн, а просьбу народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова, взявшего задержанного на поруки. Фракция БПП поспешила заявить, что "намерение Голубова взять на поруки городского голову Одессы Геннадия Труханова, против которого возбуждено уголовное дело, — это личная инициатива самого депутата". Действительно, о связях Труханова и Голубова известно давно. Последний попал в Раду с благословения и с помощью мэра, одержав победу в 136-м одесском округе, по которому в свое время избирался в парламент сам Труханов. Но то, что поручителем подозреваемого стал представитель провластной фракции, вряд ли случайность. Даже с учетом очевидной близости мэра и депутата.

То, что рассмотрение дела Труханова не обойдется без скандала, стало ясно еще до начала судебного заседания. Зал был забит срочно мобилизованными на поддержку босса депутатами Одесского горсовета. А само здание было фактически оккупировано крепкими парнями в черном, присутствие которых охрана суда, полицейские и нацгвардейцы предпочитали не замечать. В точности как во времена Януковича. То, что персонажи, очень сильно смахивающие на банальных "титуханов", препятствовали работе журналистов и фактически ограничивали допуск в зал посетителей, у блюстителей законности отчего-то вопросов не вызывало.

Часть "чернокурточников" находилась в зале заседания, часть — облюбовала лестничные пролеты, часть — сосредоточилась возле здания суда. Эту группу во время перерыва в судебном заседании атаковали представители националистической организации С14, представители "Национальных дружин" и люди, представлявшиеся ветеранами батальона "Донбасс". После потасовки они отогнали титушек от суда, а затем уже за них самих принялись нацгвардейцы и полицейские. Причем "нацдружинники", по заявлению очевидцев, старались избегать жестких контактов с носителями погон. Итогом толковища стали задержания наиболее активных участников стычки и госпитализация сотрудника МВД, получившего (по заявлению представителей НПУ) пулевое ранение в ногу.

"Чернокурточники", обосновавшиеся в здании суда, правоохранителей не интересовали. Даже после того, как они на их глазах напали на представителя одесского Автомайдана Виталия Устименко. Когда Устименко вслух возмутился решением, неизвестные бойцы, подстрекаемые депутатом Одесского горсовета Александром Иваницким (представителем трухановской ячейки "Доверяй делам") избили активиста и просто спустили с лестницы. Полицейские, по словам очевидцев, даже не пытались вмешаться.

После того как в медиа появилась информация, что загадочные бойцы — сотрудники одесского коммунального предприятия "Муниципальная стража", тамошняя мэрия поспешила заявить, что сотрудников КП "МС" в Киеве нет. В доказательство в тот же день около шести вечера всех стражей порядка в полном составе выстроила на Думской площади возле мэрии.

Чьими "стражами" были "титушки", на каком основании они хозяйничали в суде и безнаказанно избивали людей, обязана выяснить Национальная полиция. Разве не ветеран Майдана, глава МВД Арсен Аваков совсем недавно (в очередной раз) заявлял, что монополия на применение насилия — у государства, и никаких частных армий государство не потерпит?

Афера века

После того, как НАБУ открыло несколько уголовных производств, в которых фигурировал одесский градоначальник, Труханов засобирался в дальние края.

В середине декабря он должен был представить городской громаде свой годовой отчет о работе, но, так и не отчитавшись, отбыл в командировку в Стамбул. Это было 19 декабря 2017 года.

После, не возвращаясь в Украину, ушел в отпуск до 18 января. Затем неожиданно продлил его до 21-го. Засим отправился с рабочим визитом в Грецию. Оттуда направился в Давос, на Всемирный экономический форум для участия в презентации "Украинского дома", без приглашения и предварительной заявки. После Давоса он еще дважды продлевал себе отпуск, а затем на пять дней отбыл в командировку в Прагу — якобы для налаживания сотрудничества в сфере муниципального транспорта.

По некоторым сведениям, адвокат Александр Лысак, ранее защищавший Романа Насирова, настоятельно рекомендовал клиенту вернуться в Украину, дабы не нарываться на объявление в розыск. Труханов рекомендации внял. Но, похоже, только после получения сигнала с Банковой.

После оглашения судебного решения, отвечая на вопрос журналистов, одесский мэр заявил, что не совсем доволен вердиктом. Он хотел бы, чтобы вообще не было никаких подозрений насчет его персоны, сняты все вопросы. "Детективы НАБУ не разбираются в работе местного самоуправления, не понимают роли и места городского головы", — посетовал мэр. Отсюда, мол, и все их фантазии.

Фантазиями мэр считает уголовное производство по "Краяну", благодаря которому страна смогла лицезреть его временно сидящим в клетке. Но 185 млн грн бюджетных денег, ушедших на счета частной компании, самые что ни на есть реальные. Город крупно переплатил коммерсантам, провернувшим вместе с руководством города грязную миллионную сделку.

В суде Труханов в своем получасовом эмоциональном спиче рассказывал судье, что на самом деле это важный для города проект, который получил название "Европейская мэрия". Для его реализации и были городом куплены админздания обанкротившегося завода "Краян", чтобы собрать в них разбросанные по городу службы и управления мэрии. Правда, мэр не сказал, во сколько обошелся ремонт зданий, купленных за миллионы. Не рассказал о том, как его подчиненные, пока он колесил по заграницам, внесли изменения в злополучный договор купли-продажи зданий "Краяна", чтобы уменьшить сумму со 185 млн грн до 92 млн грн. То есть для того, чтобы вернуть половину денег в казну города и таким образом снять арест со счетов.

Дело в том, что по ходатайству НАБУ эти деньги были арестованы, и все попытки их разблокировать успехом не увенчались. Недавно в том же Соломенском райсуде Киева частной компании удалось добиться решения о снятии ареста с половины денежных средств на основании внесения изменения в договор купли-продажи. Но НАБУ их снова, по решению того же суда, сразу арестовало. Судья Людмила Кизюн снова сняла арест, но НАБУ снова арестовало. Но самое интересное другое. Изменения в договор купли-продажи зданий "Краяна", которые должна была утвердить сессия горсовета 9 января этого года, (но она так и не состоялась ни 9, ни 31 января, из-за отсутствия мэра), были подписаны на уровне начальника департамента, заверены нотариусом и представлены в суд. Фантастика!

Уголовное производство по "Краяну", судя по заявлению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, детективы и прокуроры смогут завершить в течение трех-четырех месяцев. "Дальше тянуть и отступать нельзя", — сказал он. Но, похоже, не все так просто с этим делом. История "Краяна" выходит за сугубо одесские рамки.

Сколько веревочке ни виться…

Незадолго до предъявления чиновникам Одесской мэрии подозрения народный депутат Сергей Лещенко на своей страничке в Фейсбук написал, что на него неофициально выходили люди Труханова и сообщили, что деньги от аферы с "Краяном" предназначались не мэру, а Турчинову с Дубовым". Экс-нардеп Александр Дубовой в эпоху массовых банкротств одесских предприятий имел славу главного рейдера Одесской области. О его участии в рейдерских схемах, в том числе по "Краяну", писали многие.

Еще ранее в интервью сайту "Цензор" рассекреченный агент НАБУ тоже упоминал имя Александра Дубового. Вот его дословные откровения:

"Схема по заводу "Краян" весьма проста": сначала Дубовой поставил Бабенко директором завода, загнали госпредприятие в фиктивные долги и успешно выкупили за 10 млн грн. Еще 10 млн грн потратили на косметический ремонт. После этого договорились с Трухановым и Галантерником и продали городу уже за 185 млн грн. Но НАБУ арестовало эти средства, после чего Бабенко стал искать выход на детективов. В итоге предложил 500 тыс. долл. за то, чтобы дело в отношении этой аферы было закрыто. Все это зафиксировано: на суде журналисты и общественность смогут увидеть настоящие лица этих "бизнесменов", а также услышат фамилии известных на всю страну высокопоставленных политиков, которые активно пытались повлиять на ход следствия".

Депутат Одесского областного совета от БПП Олег Бабенко — двоюродный брат Александра Дубового. Уведомление о подозрении НАБУ пыталось вручить ему 12 января. По информации бюро, Бабенко хотел дать взятку за снятие ареста со счета, чтобы наконец-то добраться до бюджетных средств, вырученных от продажи зданий "Краяна". Бабенко назвал все это вымыслом и провокацией. Но на брифинге в Киеве Артем Сытник подтвердил, что Бабенко выпрыгнул из окна и убежал, когда детектив НАБУ пришел вручать ему уведомление о подозрении. Позже Олег Бабенко был задержан и вышел под залог в 2 млн грн. По информации СМИ, деньги за него внесло предприятие ООО "Рис Бессарабии", (Килийский район Одесской области, с. Лески).

На сегодня суды избирают меру пресечения в виде залога только коммерсантам. А чиновников отпускают на поруки. Заместителя мэра Павла Вугельмана, который, как и Труханов, тоже был задержан в аэропорту "Борисполь", (но по прилете из Израиля), суд тоже отпустил под поручительства двух нардепов — Александра Пресмана (группа "Відродження") и Юрия Мирошниченко (Оппоблок). Хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для него меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 30 млн грн.

Мэр Труханов вышел из зала суда, излучая уверенность в своем безоблачном будущем. В пятницу на сессии горсовета депутаты его встречали бурными и продолжительными аплодисментами. Таких же оваций удостоился и присутствующей в зале нардеп Дмитрий Голубов.