Председатель Николаевской ОГА распорядился провести конкурс на должности главврачей 11 больниц и диспансеров

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Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко 19 февраля издал распоряжение о проведении конкурса на занятие должностей руководителей 11 областных учреждений здравоохранения.

Текст распоряжения от 19 февраля 2018 года №33-рк опубликован на официальном сайте Николаевской ОГА.

«Провести конкурс на занятие должностей руководителей коммунальных учреждений здравоохранения, относящихся к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Николаевской области..:

- главного врача Николаевской областной клинической больницы;

- главного врача Николаевской областной детской клинической больницы;

- главного врача Николаевской областной инфекционной больницы;

- главного врача Николаевской областной детской инфекционной больницы;

- главного врача Николаевской областной станции переливания крови;

- главного врача Николаевской областной психиатрической больницы №2;

- главного врача Николаевского областного кожно-венерологического диспансера;

- главного врача Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки»;

- главного врача Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы;

- главного врача областного врачебно-физкультурного диспансера;

- директора Николаевской областной базы специального медицинского снабжения», - указано в распоряжении.

Напомним, ранее известный хирург Тодуров назвал деструктивной ситуацию, при которой у николаевских больниц нет главных врачей. 

Вадим Богданов

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