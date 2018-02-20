Председатель Николаевской ОГА распорядился провести конкурс на должности главврачей 11 больниц и диспансеров

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко 19 февраля издал распоряжение о проведении конкурса на занятие должностей руководителей 11 областных учреждений здравоохранения.
Текст распоряжения от 19 февраля 2018 года №33-рк опубликован на официальном сайте Николаевской ОГА.
«Провести конкурс на занятие должностей руководителей коммунальных учреждений здравоохранения, относящихся к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Николаевской области..:
- главного врача Николаевской областной клинической больницы;
- главного врача Николаевской областной детской клинической больницы;
- главного врача Николаевской областной инфекционной больницы;
- главного врача Николаевской областной детской инфекционной больницы;
- главного врача Николаевской областной станции переливания крови;
- главного врача Николаевской областной психиатрической больницы №2;
- главного врача Николаевского областного кожно-венерологического диспансера;
- главного врача Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки»;
- главного врача Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы;
- главного врача областного врачебно-физкультурного диспансера;
- директора Николаевской областной базы специального медицинского снабжения», - указано в распоряжении.
Напомним, ранее известный хирург Тодуров назвал деструктивной ситуацию, при которой у николаевских больниц нет главных врачей.