Конституционный суд признал языковой закон Кивалова-Колесниченко неконституционным

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Конституционный суд на пленарном заседании 28 февраля принял решение №2-р/2018 в деле по конституционному представлению 57 народных депутатов на соответствие Конституции Украины закона «Об основах государственной языковой политики».

Об этом написал бывший депутат Верховной Рады Олег Тягнибок на своей странице в Facebook.

«Антиукраинский закон признан неконституционным и отменен! Это наша общая многолетняя победа», - написал Тягнибок.

Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривает, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

Напомним, 23 февраля 2014 года, после бегства президента Виктора Януковича, Верховная Рада признала утратившим силу закон о языковой политике. Однако исполнявший тогда обязанности президента председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона. Через полгода 57 депутатов Верховной Рады попросили КС дать оценку этому закону.

Роман Свиридов

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