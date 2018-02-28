Конституционный суд признал языковой закон Кивалова-Колесниченко неконституционным

Конституционный суд на пленарном заседании 28 февраля принял решение №2-р/2018 в деле по конституционному представлению 57 народных депутатов на соответствие Конституции Украины закона «Об основах государственной языковой политики».

Об этом написал бывший депутат Верховной Рады Олег Тягнибок на своей странице в Facebook.

«Антиукраинский закон признан неконституционным и отменен! Это наша общая многолетняя победа», - написал Тягнибок.

Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривает, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

Напомним, 23 февраля 2014 года, после бегства президента Виктора Януковича, Верховная Рада признала утратившим силу закон о языковой политике. Однако исполнявший тогда обязанности президента председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона. Через полгода 57 депутатов Верховной Рады попросили КС дать оценку этому закону.