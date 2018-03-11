В КНР депутаты изменили Конституцию, позволив Си Цзиньпину быть президентом пожизненно

Си Цзиньпин В КНР депутаты Всекитайского собрания народных представителей поддержали предложение изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя Китая двумя сроками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на South China Morning Post.

Так, за изменение Конституции проголосовали 2958 депутатов. Всего двое были против, трое воздержались, а один бюллетень признали недействительным.

Также депутаты поддержали создание нового надзорного органа - Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством. У него будет право задерживать подозреваемых без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.

Традиционно в Китае на съезде Компартии, который проходит перед началом второго пятигодичного срока работы действующего лидера, в политбюро вводится его преемник, который сменит председателя после окончания правления. На съезде в октябре 2017 года никто, кто мог бы считаться будущим преемником, не вошел в состав политбюро.

Ранее сообщалось, что правящая Коммунистическая партия Китая предложить отменить ограничение президентского срока, согласно которому одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков.