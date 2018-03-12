«Вы на самом деле настоящие молодцы», - николаевцы очистили от мусора пляж «Белая горка»

В Николаеве горожане провели акцию по уборке пляжа «Белая горка» на Аляудском полуострове.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал николаевец Николай Бабич.

«Провели акцию на пляже «Белая горка» по уборке мусора. Что сказать – народ не меняется... Обычно туда приезжают на авто, привезти не проблема, а вот собрать свой мусор – это никак. Его могут увидеть, ему лень, жаль авто заванивать и т.д. Возможно, стоит познакомить полицию с этим местом, возможно, тогда будет лучше».

«Вернёмся ближе к проделанной работе. Люди, которые были сегодня, достойны настоящих благодарностей. Спасибо вам всем. Вы на самом деле настоящие молодцы. Проверили деревья, берёзы дают надежду на выживание после пожара, а вот ясень стебель не сберёг. А всё из-за одного негодяя, который наделал беды там».