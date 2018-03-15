Рада утвердила новый состав Счетной палаты - ее главой назначен нардеп от БПП

Верховная Рада назначила главой Счетной палаты Украины Валерия Пацкана (БПП).

Его кандидатуру поддержали 309 народных депутатов.

Также Рада утвердила новый состав Счетной палаты. За соответствующий перечень проголосовали 263 народных депутатов.

В него вошли: Дидык Андрей Николаевич, Огонь Цезарь Григорьевич, Богун Виктор Павлович, Неизвестный Василий Иванович, Майснер Андрей Васильевич, Яремчук Игорь Николаевич, Иванова Ирина Николаевна, Яременко Александр Степанович.

Напомним, экс-глава Счетной палаты Роман Магута находится под следствием по подозрению в злоупотреблении властью. По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2015 года, действуя в интересах главного контролера - директора департамента по вопросам АПК Счетной палаты, путем подготовки и подписания ряда служебных документов он осуществил умышленные действия по отчуждению двухкомнатной служебной квартиры в Киеве в частную собственность ее родственника.

9 августа 2015 года вступил в силу новый закон «О Счетной палате». Согласно ему, Рада должна была в двухмесячный срок назначить новый состав. Комитет по вопросам бюджета объявил конкурс, итоги которого были подведены в марте 2016 года.

В апреле 2017 года Рада не смогла назначить новый состав Счетной палаты и было решено объявить новый конкурс.

Счетная палата проводит аудит поступлений и расходов средств госбюджета; фондов общеобязательного социального и пенсионного страхования; финансирования и выполнения государственных программ; соблюдения бюджетного законодательства.

Напомним, ранее Рада назначила заместителя Гонтаревой новым главой Нацбанка.