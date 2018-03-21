Президент Мьянмы подал в отставку, чтобы отдохнуть после двух лет правления

Тхин Чжо Президент Мьянмы Тхин Чжо после двух лет правления заявил, что уходит со своей должности, чтобы отдохнуть.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В среду, 21 марта, 71-летний глава государства заявил о том, что уходит со своей должности, чтобы «получить отдых». Ранее власти опровергали информацию о возможной отставке, которую публиковали СМИ.

Новый президент будет избран в ближайшие семь рабочих дней, а в настоящее время обязанности главы государства выполняет вице-президент Мьянмы, бывший генерал Мьин Шве.

Отмечается, что Тхин Чжo стал первым за 50 лет лидером Мьянмы, не являющимся представителем вооруженных сил. Профессор университета и писатель был избран президентом в марте 2016 года после выборов, на которых победила Национальная лига за демократию. А в последнее время руководство Мьянмы подвергалось острой критике за репрессии в отношении мусульман народности рохинджа, проживающих в штате Ракхайн.

Ранее сообщалось, что в Мьянме миллион людей из народа рохинджа сейчас живет в страхе перед жестокостью равнодушного правительства, которое никогда не признавало их прав.