«Обоср*лся этот мощный мужик»: на сессии облсовета депутат Соколов переписывался с Садыковым и Мериковым

На сессии Николаевского областного совета глава николаевской «Батьківщини», депутат Михаил Соколов «чатился» предположительно с экс-губернаторами Вадимом Мериковым и Александром Садыковым.

Занятные «отчеты» депутата опубликовал интернет-журнал «NikLife».

Так, человеку, подписанному как Александр Садыков, Соколов отправил свое селфи на фоне «ограды» из полицейских и нацгвардейцев на ступеньках перед входом в ОГА. Судя по тексту, он написал «А так … начиналось». В ответ ему Садыков написал: «Как обоср*лся этот мощный мужик». Возможно, этим сообщением он намекнул на председателя ОГА Алексея Савченко. Стоит отметить, что самого Савченко на сессии не было – он находился на больничном.

А вот человеку, который подписан в Facebook так же, как бывший губернатор Николаевщины в 2014-2016 годах Вадим Мериков, Михаил Соколов скинул несколько автопортретов на фоне происходящего в сессионном зале.

Напомним, что ранее Михаил Соколов «попался» на переписке с кем-то о том, что главу облсовета Викторию Москаленко снимут с должности после него.