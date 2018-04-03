Экс-вице-мэр Николаева, бывший ранее замом городского головы Ялты, вернулся в оккупированный Крым

Экс-вице-мэр Николаева Александр Олефир, бывший ранее замом городского головы Ялты, проработав после увольнения непродолжительное время в Киеве, вернулся в оккупированный Крым.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердил источник в Государственной пограничной службе Украины.

- Александр Олефир пересек границу с оккупированным Крымом. Информации о том, что он возвращался в Украину в базе данных нет, - сообщил источник.

Стоит отметить, что в середине августа прошлого года, на Facebook-странице Александра Олефира была опубликована видеозапись, посвященная Дню строителя, в котором он вспоминает о причастности к строительству объектов туристической инфраструктуры.

«С Днем Строителя!!! Счастлив, что удалось стать причастным к развитию отеля «Ялта-Интурист» и пансионата «Донбасс». Выложил видео сделанное ко Дню строителя и к празднованию дня рождения Марка Владимировича», - писал в августе Олефир.

В комментариях под видео, экс-вице-мэр Николаева опубликовал общее фото компании людей, которые, судя из подписи к снимку, являются директорами по строительству группы «Альфа».

Как известно, объяснением того, что Олефир покидает должность исполняющего обязанности заместителя городского головы Николаева стало то, что по его словам он должен был получить квартиру под Киевом. Однако в декларации Александра Олефира за 2016 год, которую он подал в марте 2017 года, упоминания о полученной квартире нет.

Напомним, что во время пребывания на должности первого заместителя Александра Сенкевича Александр Олефир находился в статусе исполняющего обязанности.