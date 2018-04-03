Сенкевич заявил, что готов предложить Исакову должность вице-мэра: «Он этого не захочет, он боится ответственности»

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что готов предложить своему оппоненту Сергею Исакову должность заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры (транспорта). Но Сенкевич уверен, что Исаков его предложение отклонит.

Об этом Сенкевич заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Ранее Исаков заявил, что горсовет обязан подать апелляцию на решение суда о восстановлении Сенкевича. Если горсовет этого не сделает, то Исаков собирается сам подать апелляцию.

- Сергею Михайловичу нужно на минуту оставить свое тщеславие, посмотреть, что происходит сегодня в городском совете, в исполкоме, в городе, взвесить все факторы и подумать, стоит ли разбалансировать ситуацию в городе дальше.

- Всем нужно успокоиться, сесть за работу, взять конкретные направления, ответственность и заниматься. Сергей Михайлович говорил, что он готов взять на себя транспорт – пускай берет. Хочется ему (стать) заместителем городского головы по инфраструктуре – вперед, я готов возложить на него такие полномочия. Но я уверен, что он этого не захочет, потому что он боится ответственности. Ему нравится воевать. Он разрушитель по натуре… Хочет подавать апелляцию – пусть подает, будем дальше в суде бороться, - сказал Сенкевич.

Напомним, что в 2015 году Исаков поддерживал Сенкевича, они вместе баллотировались в городской совет от партии «Самопомощь». После выборов Исаков стал противником Сенкевича.