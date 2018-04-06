Николаевский губернатор Савченко: «Если уйду, общество воспримет это так, будто я в чем-то виноват»

Алексей Савченко Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко – один из наиболее колоритных персонажей нынешнего регионального политикума. Впрочем, «региональным» в чистом виде его назвать тяжело. В 2012-м Савченко получил мандат нардепа по списку БПП, заняв в перечне целую 48-ю позицию. Осенью 2016-го его назначили на пост руководителя Николаевской ОГА. По неофициальной информации, нынешнюю деятельность Алексея Юрьевича негласно курирует близкий соратник главы государства Игорь Кононенко. Ну, а сам Савченко называет себя «верным вассалом Президента», за которого ему «жизнь при жизни можно отдать».

Переехав в Николаев, Савченко развернул бурную деятельность. Так, одним из главных его имиджевых проектов стало введение в эксплуатацию обновленного Николаевского аэропорта. Больше десяти лет выставленное на приватизацию предприятие не функционировало – в плачевном состоянии находилась взлетно-посадочная полоса, здание терминала и т.д. В 2017-м начались активные восстановительные работы, уже к концу года прервавшиеся скандалом вокруг возможного требования взятки (собственно у Савченко, - ред.) двумя тогдашними руководителями объекта – Михаилом Галайко и Максимом Карпиным. После случившегося, полномочия и.о гендиректора коммунального предприятия «Николаевский аэропорт» перешли к Народному Герою Украины, прославленному летчику АТО Владиславу Волошину. В середине марта Волошин покончил с собой. Его приватная переписка с Карпиным всплыла в сети. В переписке этой глава Николаевской ОГА предстает не в лучшем свете, также оголяются аспекты его возможного конфликта с господином Савченко. Сам Савченко сегодня акцентирует: конфликта с Волошиным у него не было, напротив случившимся он глубоко тронут и намерен впредь помогать семье погибшего Героя. Аэропорт, по словам Савченко, откроется уже в мае-июне, и он даже раздумывает над тем, чтобы инициировать присвоение ему имени Волошина.

Кроме ситуации с николаевским аэропортом, Алексей Савченко еще много чем интересен центральной аудитории. Выходец из киевского УБОПа образца девяностых (где был соратником Виталия Яремы и Валерия Гелетея), он успел поработать в банковском бизнесе, уделить внимание – тут уж классика жанра – патронажу специализированных спортивных объединений (так, что даже на прошлогоднее открытие елки в Николаеве появился с перебитым носом), заручиться поддержкой ближайших соратников действующего Президента (не будем показывать пальцем на Кононенко), а также выступить в роли шансонье (десять лет тому песни Савченко даже номинировались на профильных фестивалях).

Обо всем этом и не только LB.ua весьма подробно поговорил с Алексеем Савченко.

«Аэропорт стоил 130-133 миллиона»

Начнем с наиболее важного - Николаевский международный аэропорт. Его открытие переносилось уже раз пять. В настоящий момент, насколько я знаю, ожидается подтверждение сертификатов (заявка по ним доступна до 8 апреля) и можно запускаться. Итак, когда ждать открытия аэропорта?

Был план (работ по аэропорту, - С.К .) , мы составляли его с Владиславом Волошиным. Его смерть - большая потеря для Николаевской области и страны в целом.

Знаете, ведь он хотел летать. Летать, а не заниматься какой-то канцелярской, управленческой работой – много раз мне об этом говорил. Говорил, что как только закончится сертификация и аэропорт запустится, он бы хотел вернуться к полетам.

Произошедшее с Волошиным мы еще обязательно обсудим, сейчас давайте проясним таки по аэропорту.

Хорошо. До конца января 2018 года, когда состоялось открытое совещание в аэропорту, я ни разу публично не говорил о сроках его открытия. Какие-то даты называли другие люди, и вы это можете перепроверить. Что касается сроков открытия, то думаю, что к маю, к середине лета, мы получим разрешительную документацию.

Николаевские сайты пишут, что местные туроператоры уже продают путевки на майские, где местом вылета значится аэропорт Николаева.

У меня такой информации нет. Думаю, нужно задать этот вопрос первоисточнику. Единственное, что могу сказать: в облгосадминистрацию туроператоры - на предмет того, могут они или нет продавать путевки с вылетом из Николаевского международного аэропорта - не обращались.

В начале вашей губернаторской каденции вы говорили, что на строительство аэропорта “беспрецедентный заем даст бизнес”. По факту 50 миллионов гривен выделил облсовет. Так б изнес участвовал или нет?

Некоторые компании готовы были давать деньги. Общая сумма инвестиций от таких компаний составила порядка пяти миллионов гривен. Но это не то, на что мы рассчитывали.

Я думал, что за счет того, что бизнес даст беспроцентный кредит, мы построим, запустим и потихоньку начнем деньги отрабатывать. Возможно, за счет какой-то областной программы. ... Я пытался получить какую-то льготу на кредитование. Разговаривал на эту тему в Кабмине. Но это невозможно. Нужен отдельный законопроект, на такое никто бы не пошел, сами понимаете. Я всеми силами, средствами пытался найти деньги. После того, как мы их нашли , собрали, возникло много спекуляций по поводу того, что средства забирались у районов ( Николаевской области - С.К .) . Но это - спекуляции и инсинуации.

О том, что средства привлекались и силами районов, говорит не один человек.

Это - Николаев. Там принято говорить просто потому, что хочется говорить.

… Давайте перейдем к фактам. Факты - вещь упрямая. Возьмем любой район, у которого мы, как говорят, забрали деньги. Каждый район в начале года подает расчет (прогнозный план по поступлениям): сколько у него будет денег и какие он программы будет реализовывать. На основании того, что они подают, мы делаем общую бюджетную программу, голосуем бюджет. Но есть тонкости. Вы же знаете, что в ВР я работал в бюджетном комитете ?

Естественно.

Следовательно, понимаю бюджетную сферу. В данной ситуации мы ориентировались не на показатели, которые давали руководители райадминистраций , а на показатели налоговых органов. Соответственно видели, что цифры, официально представлявшиеся районами, были занижены на 30%. Когда районы начали выполнять свои планы по сбору денег (местные налоги, которые у них остаются), все увидели перевыполнение, которое мы предвидели изначально. Часть этого излишка денег мы у них и попросили на реализацию областных программ утвержденных областным советом. Точка.

… Мы-то понимали, что местные бюджеты - в рамках реформы децентрализации - будут увеличены. А когда увидели, что есть районы или Объединенные территориальные громады, у которых деньги есть, а проектов нет и средства лежат грузом (они бы не были использованы до конца года), обратились к ним с предложением дать нам половину от того, что в наличии.

В апреле 20 17 года облсовет проголосовал за выделение 50 миллионов гривен на аэропорт. Эти деньги не/использовались?

Давайте я вам отвечу в целом, сколько использовано денег, а сколько нет. На сегодняшний день удалось собрать порядка 130-133 миллионов, я точно не помню. Из которых около 40 миллионов остаются на счетах предприятия. Из 90, которые израсходованы, порядка 70 с чем-то миллионов гривен - это полоса ( взлетно-посадочная - С.К .). Остальное - текущие затраты на технику, заборы и т.д. Это можно посмотреть, есть перечень выполненных работ. Общая программа на 2017 года была 150 миллионов, из которых удалось собрать порядка 130-133 млн гривен.

Пользуясь случаем , отвечу на запрос общества, который часто идет через СМИ, мол, куда пошли 24 миллиона гривен субвенции городского бюджета на аэропорт ? Эта субвенция прямым платежом была предыдущим руководителем (аэропорта - С.К. ) гражданином Галайко направлена в полосу ( взлетно-посадочную полосу аэропорта - С.К .). О чем есть соответствует документация.

«По делу Волошина я прохожу как свидетель»

Теперь поговорим о Волошине. По факту его гибели возбуждено уголовное дело. Актуальная статья - “Доведения до самоубийства”. Вы уже давали показания, верно?

Да. Я, не дожидаясь повесток, самостоятельно обратился к следствию с просьбой допросить меня, ведь мне скрывать нечего. Я максимально, насколько это возможно, передал органам всю информацию, которой владел. Передал наши разговоры, которые были с Владиславом.

Когда вы с ним в последний раз общались?

В начале марта. За несколько дней до моего отъезда. Я 5 марта - ввиду определенных личных обстоятельств - уехал (на лечение, - С.К.) и пока не возвращался в Николаев. В Киеве ( интервью записывалось в Киеве , 29-го марта - С.К. ) я тоже нахожусь промежуточно, понимая социальное напряжение, которое есть.

Вы давали показания полиции. Что-то можете подробнее на эту тему уточнить?

Давал, но уточнить не могу, так как подписывал документ о неразглашении.

Статус ваш в деле какой? Вы - свидетель?

Да. Я бы хотел, чтобы вы акцентировали на этом внимание. Потому что я слышу в некоторых СМИ о том, что я - подозреваемый. Это не так.

Нет ли у вас ощущения, что, возможно, вы могли бы предотвратить гибель Волошина? Попытаться – так точно.

Я понимаю, о чем вы говорите. Я несу полную моральную ответственность, насколько это возможно. Поверьте, я сделаю все для того, чтобы семья Владислава Волошина находились в достойных условиях, о которых мечтал Владислав. И я сделаю все, что от меня зависит, чтобы была установлена истина и вокруг личности Владислава не было никакой грязи, которую кто-то пытается распространять.

Вы давали показания в Киеве?

Насколько мне известно, дело сегодня должно быть передано в Министерство внутренних дел (по состоянию на 29 марта дело еще не было передано, интервью записывалось 28-го - С.К. ), чтобы не существовало конфликта интересов между начальником ОУВД, мной и всем происходящим. Более того, это дело заслушивали министр внутренних дел и Генеральная прокуратура. Больше скажу: я готов обратиться в посольство США для того, чтобы они - через своего представителя - следили за ходом этого расследования.

В посольство? Зачем?

Ну те, кто накручивает ситуацию, доверяют же этой структуре… Вы знаете, находясь в ситуации, в которой я оказался на сегодняшний день, когда в мой адрес звучат популистские, кощунственные обвинения, думаю, имею право обращаться во все инстанции. Затронута моя честь, мое достоинство…

Думаете, политические оппоненты пытаются на вас повесить самоубийство Волошина?

Не просто пытаются. И не только политические оппоненты. Борьба со мной началась задолго до прихода в Николаевскую область.

А зачем с вами бороться? Неужто вы настолько влиятельны?

Нет.

Николаевская область - на первый взгляд достаточно простая, но в то же время очень сложная. Там все очень хорошо расписано между предпринимателями, финансово-промышленными, политическими группами.

«Влад с самого начала говорил, что хочет летать»

Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали переписку господина Волошина с Максимом Карпиным, экс-заместителем руководителя аэропорта, которая была выложена в сеть. Из нее следует, что у Волошина были суицидальные намерения. Также он описывает непростые взаимоотношения с вами.

Я так не считаю.

Вы читали переписку?

Ну конечно. Для меня это не секрет.

… Есть еще один аспект не только моральный, но и юридический. Давайте посмотрим, кто выложил переписку. В конце декабря предыдущий директор аэропорта, Галайко, был задержан у меня в кабинете при попытке дать мне взятку.

В размере?

2,5 млн гривен.

За продление своего контракта?

Да. Вторым фигурантом дела является господин Карпин. Он находился в машине под ОГА в момент передачи мне взятки с другой частью денег.

А “принимали” НАБУ или ГПУ?

Нет. Областная прокуратура с силами полиции.

Нельзя в один день взять и просто «хлопнуть» кого-то на взятке. Подобные операции всегда тщательно готовятся.

Я обратился в правоохранительные органы летом прошлого года, понимая, что в аэропорту при господине Галайко, Карпине и прочих происходят непонятные мне процессы. Они начались с покупки компьютерной техники за дотендерные суммы. По этому поводу я даже имел разбирательство в АП.

В АП? С вашим куратором Кононенко? Он же вас в АП курирует.

Человек, о котором вы сейчас говорите - первый замглавы фракции БПП в ВР. Да, будучи нардепом, я входил в группу Игоря Витальевича.

А сегодня Кононенко непосредственно курирует вас на посту губернатора . Насколько мне известно, после гибели Волошин а на Банковой случился тематический «разбор полетов». Если, конечно, уместно к подобной ситуации применять такие термины. Так вот, в ходе обсуждения речь, в частности, шла о целесообразности вашего возможного устранении и с должности. Однако, некоторые участники беседы смогли привести достаточно доводов в пользу вашего сохранения и вы остались.

У меня нет такой информации.

Сомневаюсь, что вы говорите правду.

Честно. Смотря в глаза. У меня нет такой информации. Если бы она была, я бы ее или подтвердил, или промолчал просто.

Вы грешите на то, что переписка была «слита». Но самого факта ее существования сие не отменяет.

Я не согласен. В этой переписке видно, что он (Карпин, - С.К.) психологически давит на Владислава ; ч то им пытаются манипулировать. Но я понимаю, откуда там растут ноги. И я хотел бы, чтобы мы все дождались результатов следствия. Есть определенные вещи, которые в любом случае раскроются…

В каких отношениях вы были с Владиславом?

Вскоре после того, как стало известно о присвоении ему звания Народного Героя Украины, я узнал, что он проживает на территории Николаевской области. Мы связались, пообщались, у него тогда не было как раз работы и я ему ее предложил. Сказал, что вижу его вот на этой должности. Что давай, мол, уходить от войны, возвращаться в гражданскую жизнь. Но он с самого начала ответил: «Я хочу летать».

… Когда Владислав пришел работать в аэропорт, его воспринимали как моего доверенного человека, мои “глаза” и “уши”. …При этом на Владе никогда не было ответственности. И не могло быть. Он абсолютно кристально честный человек и надо поставить в этом точку. Он ни в коем случае не был участником никаких процессов (коррупционны, - С.К .) . Участники - два человека, которых я называл, - Галайко и Карпин. Первый - в конце декабря был отстранен от должности.

И оба сейчас под следствием.

Переписку показали те же активисты и журналисты, которые первыми написали про дотендерную закупку компьютеров ( в аэропорту - С.К. ). Прошло полгода, и они стали друзьями (с Галайко и Карпиным - С.К .)

Так с кем вы на Банковой объяснялись?

Есть управление, департамент, который отвечает за области. И у меня есть непосредственно куратор, который отвечает за Николаевскую область.

Фамилия куратора?

Я не могу ее назвать.

Это держится в секрете?

Это не секрет. Но это не входит в мои полномочия.

Взаимодействием с регионами занимается Ковальчук либо же Березенко. Но в вашем случае это ни тот, ни другой. В вашем случае это, как я сказала, Кононенко.

Нет, Ковальчук - первый заместитель главы АП и руководитель, куратор, наверное, каких-то департаментов. Я говорю о конкретном физлице, которое в департаменте отвечает за Николаевскую область.

Правда ли, что вы продлили Владиславу Волошину контракт незадолго до его самоубийства?

У него контракт продлевался автоматически.

На нем все равно нужно ставить подпись. Спрашиваю: продлевали или нет?

Подобные решения подписываю или я или – если я нахожусь в командировке - кто-то из моих замов.

Так решение было с ним согласовано?

После первого разговора перед его назначением в начале 2018 года, мы никогда это не обсуждали.

В переписке он отмечал: "Хочу уходить, но продлили контракт".

Он мне об этом ничего не говорил. Еще раз, что касается переписки. Надо дождаться позицию следствия. Думаю, оно рано или поздно покажет существующие материалы, и правда восторжествует.

«Мы были в хороших отношениях с журналистами, но в один момент все начинает переворачиваться»

Поговорим непосредственно о ремонтных работах в аэропорту, которые были проведены без тендера.

Какого тендера?

К работам в аэропорту приступила фирма “Жилпромстрой-8” без заключения договора, без проекта. При том, что на оглашенном - по закону - тендере победила киевская “ЕИС”. Так?

Не так.

А как ?

Скорее всего, вас интересует, как компания “Жилпромстрой-8” подписала договор.

Не только. Но, в том числе, и это, да.

Смотрите, как это все выглядит. Она (компания “Жилпромстрой-8” - С.К. ) подписала договор на тот момент с руководителем аэропорта, господином Галайко. И выполняла какие-то работы. Это - их хозяйственные взаимоотношения.

Обо всем, что касается периода Влада, я вам скажу. Когда был и задержаны господа Карпин и Галайко в декабре прошлого года, мы получили 100% информацию о том, что ремонтные работы по терминалу находятся в 80%-и или в 90%-й готовности. Я тогда собрал все подразделения - силовые структуры, СМИ, активистов, всех желающих пригласил в аэропорт. Внутри аэропорта мы провели совещание (упоминавшееся в начале, оно прошло в первых числах января сего года, - С.К .) . Владислав рассказал о деньгах, которые были использованы, и все увидели, что там есть по факту. Я обратился в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этому всему действию (по периоду руководства Галайко). И , насколько мне известно, мы стали перед следующим вопросом: для того, чтобы получить сертификацию аэропорта, надо иметь отремонтированный терминал. Проектом занимался Галайко и Карпин. Но компания, о которой вы говорите, "Жилпромстрой-8” не свалилась же с Луны?

Не свалилась, это достаточно известная николаевская компания.

Это известная компания. Они строят много объектов. Абсолютно все участники процесса ремонта и строительства аэропорта хотели в максимально короткие сроки его запустить, это и сыграло, наверное, ключевую роль , благодаря чему мы получили выполненные работы. Теперь - как это выглядит по закону ? По закону нужно было проводить тендер полностью. Его провели. И на этом тендере побеждает какая-то киевская компания.

Да. “ЕИС”.

Не подписывать договор с киевской компанией оснований на тот момент не было. Нужно было подписывать. Я обратился в аудитслужбу, в прокуратуру, полицию, в СБУ, НАБУ. Они тоже изучили этот вопрос. И прислали рекомендательное письмо о том, что нужно расторгать договор (с победившей в тендере компанией “ЕИС” - С.К. ). КРУ нам дали для этого основания. И изучив набор фактов, я написал письмо Владиславу... Но это же не так, как будто я откуда-то из другой страны кому-то что-то написал! Владислав был на всех совещаниях. Мы обговаривали это, проговаривали. Смотрели документы. Искали пути решения, потому что господин Галайко и компания подарили нам “подарок” под названием “вот здесь вот отремонтировано”, но нам нужно это открывать. Поэтому мы, объединив усилия, приняли такое решение. Написали в НАБУ о том, что расторгли договор.

На каких основания КРУ советовало вам разорвать отношения?

Оно не может советовать. Оно просто ответило официально на наше письмо.

Так что послужило основанием?

Знаете, на момент предоставления документов для прохождения тендера все было, так сказать, как положено (по документам). Но потом - в законодательном русле - в КРУ документально зафиксировали фактическое положение дел и нашли основания…

Формально нашли? Выглядит так, будто вы просто хотели работать с местной компанией, которая станет делать все быстро, а с законом поступили как с дышлом.

Нет. Я хочу работать по закону.

Почему же тогда так вышло с тендером?

Это не есть противозаконные действия. По терминалу нет ущерба бюджету, так как не было и нет платежей.

Скандал вокруг аэропорта начался с того, что одна фирма победила, а вторая - в этот момент - уже сделала часть работ. Причем очень быстро. И даже, возможно, в ущерб качеству.

Все, что происходило в период работы Владислава Волошина, отвечает букве закона. И я готов нести ответственность за каждое свое слово.

С декабря, когда он был уже и.о.?

Послушайте меня. Все то, что было за период господина Галайко и Карпина, я даже ни на секунду не хочу комментировать, говорить и отвечать. Там есть уголовные дела, и пусть правоохранительные органы разбираются.

Аэропорт - ваш главный имиджевый проект. Вы не могли не контролировать этих двоих. Ну, серьезно.

Вот зря вы так говорите.

Если не контролировали, значит - плохой руководитель.

Не существует белого или черного. Поймите, это достаточно крупный инвестиционный проект. Инвестиционные врата региона. И есть целые группы, которые заинтересованы, чтобы этот аэропорт не работал. Он же до меня почему-то обанкротился?

Его десять лет как пытались приватизировать.

Но никто не хочет об этом говорить! Вспомните: в одну секунду, в один момент все сразу стало плохо. Но почему-то журналисты...

Не валите все на журналистов!

Я не валю. Ну, слушайте, мы были в хороших отношениях с ними. И вот в одну секунду все начинает переворачиваться.

После самоубийства Владислава Волошина на LB.ua вышел текст, в котором говорилось дословно следующее: “Заместитель директора аэропорта Алина Коротич заявила журналистам, что в последние две недели глава областной администрации и его заместитель Валентин Гайдаржи требовали от Владислава Волошина подписать акты выполненных работ по капитальному ремонту здания аэровокзала”.

Мне надо дать ответ на этот вопрос?

Да.

Хорошо, отвечу. Это ( Алина Коротич - С.К .) - лгунья или человек, который не разбирается в вопросе. Почему? Потому что никаких актов в аэропорту не было и нет. Акты находятся на государственной экспертизе. И переписка, выложенная в интернете с какими-то видами работ - что это, мол, акты - не соответствует действительности.

Есть обращение представителя компании “Жилпромстрой-8” к Владиславу в рамках экспертизы актов. Потому что сегодня компания стоит перед фактом и необходимостью подавать в суд. Надо понять, что с работами - все подвисло в воздухе.

Все, кто знают юридическую сторону этого вопроса, понимают, что мы действовали и действуем по букве закона. Господин Карпин, который выложил переписку (с Волошиным - С.К.) вместе с Галайко занимались строительством в аэропорту.

По вашей версии, за Галайко и Карпиным кто-то стоит? Вы сами сказали, что есть группы, которые не заинтересованы в том, чтобы аэропорт заработал.

Вы знаете, мы этих людей взяли с рынка ( рынка труда - С.К. ). Вот, мне 40 лет и у меня есть история жизни, история моих компаний , каких-то отношений и т.д. Все кричат: "Коррупционный скандал! ". Но если кто-то хочет заниматься какими-то там темными делами, то ставит на эту должность (директора аэропорта - С.К. ) своего человека. Своего. А не человека, с которым накануне познакомился (подразумеваются Карпин и Галайко - С.К.).

Так за Галайко и Карпиным кто-то стоит?

Да.

Кто?

Я не буду называть эти фамилии.

Зря. Сейчас это в ваших интересах.

Я уже сказал - политические силы.

Хорошо, ваш выбор. Последний вопрос по аэропорту. В близком к вам окружении говорят, что у вас есть идея инициировать присвоение николаевскому аэропорту имени Волошина.

Я думаю над этим вопросом, но комментировать подробнее пока не готов.

«У меня есть формат общения с журналистами»

Уже несколько раз вы критично отзывались о работе местных журналистов. Почему у вас изначально не заладились отношения с ними и с активистами? Я смотрела несколько роликов, где вы достаточно по-хамски общаетесь с представителями СМИ, “тыкаете” им, предлагаете « продолжить припев песни, чтоб я ответил на твой вопрос». Это, простите, что вообще? Как подобное классифицировать?

Я, как руководитель ОГА, имею определенный формат общения с журналистами. Первый - брифинг. Второй - пресс-конференция. Точка. Все, что за кадром, говорит о том, что журналисты, когда им удобно, когда им что-то нужно или когда они хотят что-то узнать - получая ответ на тот или иной вопрос - воспринимают это как дружбу. Когда им удобно, чтобы я выглядел в каком-то другом свете…

Извините, но валить все на журналистов – крайне инфантильная позиция.

Я ни на кого ничего не валю. Я четко ответил на вопрос. У меня есть формат общения с журналистами.

Когда вы “тыкаете” журналисту, предлагая «продолжить припев песни» , это и есть « формат общения со СМИ»?

Я не хотел бы обсуждать эту ситуацию, она имела абсолютно дружеский характер.

Дружеский? Видимо, я чего-то не понимаю. Но продолжим. Привожу цитату: “На встречах ( с губернатором - С.К. ) были фразы, что “на любого можно открыть дело”. Постоянный китч, что все правоохранительные структуры в области под ним ( Савченко - С.К. ). Были претензии и за неудобные комментарии в фейсбуке”, - заявлял Институт массовой информации со ссылкой на местного журналиста Татьяну Локацкую. Встречи с журналистами один на один у вас имеют место быть?

С двумя журналистами были встречи где-то приблизительно восемь месяцев назад.

И о чем вы говорили?

Не было никаких разговоров.

То есть Татьяна Локацкая это придумала?

Я даже не знаю, как вам прокомментировать позицию этой женщины в отношении меня.

«Если я уйду, общество воспримет это так, будто я в чем-то сознался или в чем-то виноват»

“Национальный корпус” - в свете последних событий - заявил, что будет добиваться вашей отставки.

Не отставки, а отстранения от должности на времяведения расследования. Но этого можно не делать, поскольку я не нахожусь с 5 марта на работе.

Вы на больничном, да?

С 5 марта я находился в отпуске. Но в сложившихся обстоятельствах приехал в Киев, чтобы дальше выехать в Николаев. Однако, по ряду причин, я не смог покинуть Киев.

Причины медицинские?

Да, я немного привязан к некоторым вещам, поэтому взял больничный.

Так, может, самое время уйти с должности ? Раз есть проблемы личного характера … Собственные здоровье и жизнь дороже все-таки.

Если я уйду, общество воспримет это так, будто я в чем-то сознался или в чем-то виноват.

… Затронуты мои честь и достоинство. Я хочу с гордостью и честью пройти этот этап.

Почему именно “Нацкорпус”? Ведь вы дружны с Дмитрием Ярошем, у них одна идеологическая линия. Не клеится что-то.

Убежден, что ребята параллельно проводят свое расследование (того, что происходит в аэропорту - С.К. ). По к его окончанию озвучат свои вопросы и получат на них ответы.

Ранее вы обсуждали с облсоветом (настолько, насколько это возможно с облсоветом обсуждать) регулярное вывешивание красно-черного флага ( флаг УПА - С.К .).

Я не хожу на сессии облсовета.

В Николаевской области я добиваюсь процесса декоммунизации. Потому что сегодня остается достаточно много улиц ( с советскими названиями - С.К. ) и коммунистической символики.

Поскольку я - доброволец и имею отношения ко всему тому, что происходило в нашей стране, хочу, чтобы на государственные праздники - вместе с флагом Украины и ЕС – присутствовал бы и красно-черный, как флаг освободительного движения, символ борьбы за независимую державу. Я выступал за это. Но в связи с тем, что происходит сейчас, этот вопрос снят, его не будет на сессии .. .

В своих первых – в качестве губернатора - интервью вы говорили о том, что 65% жителей области - латентные сепаратисты. Сегодня вы - глава ОГА. На носу - 20 19 год, выборы президента. У меня вопрос: зачем вы - как “верный вассал Петра Порошенко” , за которого “жизнь при жизни готовы отдать” - драконите потенциальных его избирателей?

Драконю чем?

Красно-черный флаг и хорошие результаты Петра Алексеевича на юге страны несовместимы.

Вы знаете, все может быть. Я - патриот, Украина - моя родина, и флаг ( красно-черный - С.К .), с которым мы шли в бой, я считаю честью, чтобы он был там, где я работаю. Потому что в моем кабинете есть флаг Николаевской области, Украины и красно-черный.

Многие обратили внимание на то, как вас публично – постом на фб – поддержал Дмитрий Ярош.

Я неоднократно рассказывал ему про аэропорт и про проблемы, с которыми я сталкиваюсь.

«На востоке его люди (Кадырова - С.К.) убивали моих друзей. Мне неприятно, что меня ассоциируют с ним»

Хотела бы вернуться к цитате про вассала: “Я есть и буду верным вассалом Петра Алексеевича и при жизни отдам жизнь”. Звучит пафосно и наиграно...

Я вам благодарен за этот вопрос. Эта цитата - мой троллинг тех людей, которые критикуют мой образ с рубашками, которые я ношу еще с 2010 года.

Рубашки «под Кадырова»? И такой же образ. Признайтесь, вам лестно, когда вас сравнивают с Кадыровым (сравнения спровоцированы тем, что Савченко часто был замечен в рубашках «милитари» стиля, очень похожих на те, что предпочитает Рамзан Кадыров)?

Во-первых, я никогда не называю эту фамилию. Потому что его люди - которые были в батальонах на востоке - убивали моих друзей. Мне неприятно, что на сегодняшний день меня ассоциируют с ним.

Никто не потрудился посмотреть, что подобные рубашки я шил на заказ с 2010 года – просто у меня был специфический размер и я был вынужден... Я ходил в этих рубашках, и никто меня не ассоциировал с этим человеком…

Оставим Кадырова, вернемся к высказыванию о вассале. Это что вообще?

У нас есть Президент Украины. Я глубоко уважаю этого человека.

Ну, это естественно. Были народным депутатом, стали губернатором, отличная карьера.

Я вам даже больше скажу. Сегодня он (Президент - С.К. ) является главнокомандующим. Поэтому, если он даст приказ, я буду выполнять его. Если в результате реализации данного приказа мне придется расстаться с жизнью, ну что ж, я свой выбор сделал.

В искомой цитате про вассала речи о фронте не было.

Вы знаете кто такой вассал?

Знаю, конечно. Это человек, который прислуживает своему господину, иногда – за особые заслуги – может стать феодалом.

Нет. Это человек, который платит дань за использование земли (вассал - в переводе с латинского - слуга, в Средневековье в Западной Европе - феодал, получал земельные владения и был зависимым от другого, более могущественного феодала-сеньора (сюзерена). Вассал имел по отношению к сюзерену ряд повинностей, в частности, подавал ему военную и денежную помощь, участвовал в суде и совещаниях сюзерена, защищать границы его владений, а также в случае поражения должен был выкупать господина из плена. Слово часто употребляется в переносном смысле - подчиненное, зависимое лицо. - С.К.).

Какую дань вы платите за то, что используете земли в Николаевской области?

Я специально вставил это слово… Если вырывать его из контекста, это может как-то неоднозначно восприниматься. Но если посмотреть в целом на все, что мы делали, в том числе с “ Айфоном”, это был абсолютный троллинг людей, которые пытались меня смешать с образом…

Кадырова (в конце 2017-го года соратники решили подарить главе Чечни «айфон-Х», однако он предложил передарить его тому, кто «напишет лучшее стихотворение о Путине». Через два дня аналогичная ситуация – ввиду его близкого дня рождения – повторилась с Савченко. С той лишь разницей, что он придумал передать подарок автору лучшего стихотворения о Николаевщине, - С.К.).

Вы не боитесь заиграться? Троллинг на троллинг, троллингом погоняет.

После того поста с “Айфоном” мы больше таким не занимались. Ну и вопрос не ко мне лично, а к моим советникам.

Кто ж этих советников на работу принимал, зарплату им платил ? Да и сами чем думали? Уж извините, конечно.

Я не снимаю с себя ответственности. Вы абсолютно правы. Но если ты не строил никогда фабрику по выпуску, скажем, картонной продукции или бутылок, стекла, на первоначальных этапах ты сталкиваешься с определенными проблемами. Все мои пиарщики, технологи, люди, с которыми я общался, которых считаю большими “головастиками”, находятся сегодня в бизнесе. Они уже состоялись. Кто-то из них миллионер, кто-то из них работает в серьезных СМИ. И эти люди, они не хотят идти работать на госслужбу. Этому очень много причин.

«Глава ОГА – посредник. И я свою функцию выполняю»

Есть еще одно важное уточнение по компании “Жилпромстрой-8”, которая произвола основные ремонтные работы в николаевском аэропорту.

Снова?

Да. Но по другому объекту - по фехтовальной школе. Ее вы открыли в январе 2017 года вместе с Президентом Петром Порошенко. Ремонт в ней - спортзале и прочих инфраструктурных объектах - был сделан очень быстро, фактически за два месяца.

Буквально вчера (28 марта, - С.К.) министр спорта Игорь Жданов, побывав в Николаеве и проинспектировав школу, в эфире одного из местных телеканалов заявил о том, что поручил николаевским чиновникам обеспечить ремонт помещения в самое ближайшее время.

Там, с его слов, течет крыша, непорядок с дорожками, проблема с пожарной сигнализацией. Что, после трагедии в лагере “Виктория” и в торговом центре в Кемерово - достаточно серьёзный факт. Почему объект «просел» всего через год после сдачи в эксплуатацию, можете пояснить?

Ну, во-первых, которые компания-подрядчик обязана на протяжении пяти лет выполнять гарантийные работы. Все, что там сейчас происходит, в любом случае будет устранено. Но здесь есть момент, о котором все забывают. О котором выгодно забывать: школа фехтования не находится ни у кого на балансе.

Да! Она до сих пор на балансе у строителей! Абсурд какой-то.

Уже порядка пяти лет. Весь этот стадион построен без единой разрешительной документации. Это - Николаевская область, и я вас приглашаю в нее.

Вот уж спасибо.

Все журналисты, которые писали и пишут на эту тему, об этом знают. Вы представляете, с какой проблемой сталкивается каждый месяц тот “строитель” ( на балансе которого фехтовальная школа - С.К .), доставая из кармана деньги на содержание и поддержание стадиона и всей инфраструктуры ?

Жданов сказал, что все содержится на добровольные взносы и пожертвования.

Это не так. Вот кто такой глава областной госадминистрации сегодня, с теми полномочиями, с теми возможностями, которые есть? Я отвечу. Это посредник между областью и Кабинетом министров Украины. Между областью и ВР Украины. Посредник. И я свою функцию выполняю.

Я не могу сказать, сколько я раз встречался с министром образования, госпожой Гриневич на тему того, чтобы нам передали этот стадион. Город Николаев выделил субвенцию на строительство объектов - той же школы фехтования - для того, чтобы потом в целом взять этот стадион на баланс и обслуживать его. И, представляете, происходит встреча с представителем Минобразования, где мы слышим: мол, ребята, платите нам миллион гривен в месяц аренды...

Минобразования вам такое сказало?

Вы можете себе представить вообще!? У меня возмущение зашкаливает. Я думал, это какой-то сон. Вы представляете ? Причем при этом присутствовали народные депутаты…

Ситуация такая, какая есть: отсутствует пожарная сигнализация, течет крыша, проблемы с дорожками. Что с этим делать в ближайшее время?

Обращаться к подрядчику. Просить, уговаривать его…

Уговаривать? А, не дай Бог, что-то случится, вы скажите, что уговаривали подрядчика, но не уговорили? Да?! У вас есть план решения проблемы в ближайшее время? Жданов дал месяц. Но месяц - это много.

Жданов не может давать. Это не в рамках его полномочий. Он может рекомендовать. Я думаю, что здесь господину министру правильнее было бы поднять этот вопрос на Кабмине и довести до логического завершения, кто же будет балансодержателем данного объекта. Дабы раз и навсегда прекратить разговоры. Потому что сегодня проблема не только со школой фехтования. В этом году там спортивные комплексы построены, их нужно содержать.

Вы бы своего ребенка пустили тренироваться туда?

Я не был в школе фехтования и я пока не понимаю, о чем вы говорите.

Вы не видели объект?!

Только когда открывал. Когда мы открывали школу, все функционировало, все было в порядке, были подписаны соответствующие документы. И есть ответственные за это люди. Точка.

Что вы считаете своим личным вкладом в развитие Николаевщины за эти полтора года? Первое, второе и третье?

Я могу сказать, что из глобальных проектов, которые я сделал, и был услышан - Николаевская область - благодаря поддержке президента Украины - стала участницей “таможенного эксперимента”. В результате чего на сегодняшний день мы получили колоссальные деньги и соединили два населенных пункта. Это дорога 15-08, “Снигиревка - Николаев”.

Мне удалось привести достаточно крупных инвесторов в Николаевскую область - это солнечная энергетика, ветряная. Я провел достаточно серьезные переговоры с иностранцами, мы строим крупное предприятие в Снигиревском районе, между населенными пунктами, которые объединились, на огромное количество людей. Что это для снигиревской громады? Это 80 миллионов плюс к бюджету на сегодняшний день. Каждый год. Это колоссальные деньги для общины.

Я сделал достаточно много серьезных медицинских проектов. Нашли возможности и силы с делать капитальный ремонт в отделения экстрагенитальной патологии беременных в роддоме, где можно принимать сложные роды.

В Николаевской областной больнице?

Да.

Три пункта вы уже назвали.

Я даже не знаю в километрах, сколько мы улиц осветили. Сколько вышек питьевой воды сделали. Вы не забывайте, что я был назначен 6 октября 2016 года. Все инфраструктурные объекты 16-го года относятся к прошлому периоду. Мне надо “плечо” хотя бы в полгода. Поэтому именно 20 18 и является годом оценки моей деятельности.

Это если вы дотяните до конца 18 года в должности.

Уверяю вас, я не держусь за должность и никогда не держался.

Зачем вам держаться за должность, если вы знаете, что точно будете хорошо трудоустроены . Имея в покровителях Кононенко и Ярему, иначе быть не может.

Вы считаете, я – человек, которого нужно трудоустраивать? Я не согласен с вами.

Может, я слегка некорректно выразилась. Но такие связи всегда будут вам на руку. Пока Порошенко президент – точно.

Вы забываете, что я достаточное количество времени занимался бизнесом.

Да, занимались. Вместе с Яремой и Гелетеем.

Нет, это заблуждение.

“Авант-банк”. Вы не имели к нему никакого отношения?

Я был его собственником.

Вместе с Яремой и Гелетеем?

Нет, это вранье и чушь. Я был единственным собственником банка. Я бы хотел сказать важную деталь. Я достаточное количество времени занимаюсь бизнесом. Дружу с известными людьми.

С двумя вышеназванным господами вы дружите?

Я дружу с известными людьми. С теми, которых там кто-то может называть олигархами…

Знаете, сегодня одного из бывших генпрокуроров, к сожалению, тоже можно назвать олигархом.

Если вы говорите конкретно про Ярему Виталия Григорьевича, я вам хочу сказать, что я глубоко уважаю этого человека. И он никогда не имел отношения к этому банку.

Как минимум, его сын, имея всего-то 23 года от роду, размещал там немалый депозит.

Это мой друг.

Ярема или сын его?

Валерий. Сын. Ему 30 лет. Он – состоявшийся парень. У него все хорошо. И спекулировать на тему того, что Ярема собственник банка? Да у Яремы не было денег!

Как интересно! Открытые источники говорят нам, что когда Виталий Григорьевич становится генеральным прокурором, он пытается перевести зарплатные счета ГПУ и сопряженных ведомств в ваш “Авант-Банк”. При том, что “Авант-Банк”, извините, был даже не в первой двадцатке. А сейчас так вообще в стадии ликвидации.

Более низкой подлой чуши я в своей жизни не встречал, не слышал. А знаете почему? Потому что, действительно, счета были в банке. Были. И они последние 15 лет находятся в этом банке. И я думаю, что народный депутат любой, любой министр, сделав запрос в Генпрокуратуру , получит ответ, что в последние 15 лет прокуратура обслуживает свои счета в банке, который называется “Аваль”. И тем журналистам и народным депутатам, которые хотят подтасовывать факты…

Информация от издания “Наші гроші”, известных авторитетных расследователей – подтасовка?

При всем уважении к коллегам вашим, еще раз говорю: факты - вещь упрямая. Любой знающий человек скажет, что банк “Авант” на тот момент, когда я его возглавлял и был собственником, не имел - по всем показателям - возможности обслуживать госденьги.

Ваша бывшая супруга - сестра жены Валерия Гелетея, правильно?

Нет.

Тоже выдумка?

Этого не существует в природе. Жена Валерия Викторовича Гелетея…

Сестра вашей бывшей жены?

Это вранье. Прекратите!

У вас нет никаких родственных связей с Гелетеем?

Никаких.

И кроме работы в УБОПе в свое время с Яремой и Гелетеем вас ничего больше не связывает ?

Ничего.

«С Крысиным я познакомился в спортзале…»

Недавно вы давали показания еще по одному делу. Сами скажете или спрашивать?

Не знаю. Скажите.

По делу Крысина.

Да, конечно. Давал показания.

В статусе свидетеля?

Ну, конечно.

Один из ведущих прокуроров Генеральной прокуратуры, руководитель Департамента спецрасследований, Алексей Донской, сказал в интервью “Громадському” буквально неделю назад, что у следствия есть информация о том, что вы связаны с Юрием Крысиным. Ему, напомню, вменяют руководство группой “титушек” во времена Майдана, члены которой убили журналиста Вячеслава Веремия.

Я не понимаю, как мне это прокомментировать.

Вы знакомы с Крысиным?

Конечно.

Когда вы с ним познакомились?

Я не помню точно. По-моему, в 2011 году. В спортзале.

Где вы занимались тогда?

Постараюсь вспомнить. Но скажу другое, о том, что происходило в спортзале: на то, что он мог себе позволить, весь спортзал смотрел с широко раскрытыми глазами. Он поднимал запредельные веса. Совершенно необъяснимые. И мы с ним общались, да. Последний раз я видел его после Майдана.

Во время Майдана общались?

Да, во время Майдана, да.

На допросе Крысин сказал, что 17 февраля ( 2014 года - С.К. ) он вам рассказывал о том, что 18-го планируются убийства майдановцев.

Вы знаете, я дал господину, как вы сказали его зовут?

Алексей Донской.

Я дал господину Донскому не просто показания…

Он лично допрос проводил?

Да.

И вы даже фамилию его не помните после этого?

Это было несколько лет назад.

Разве?

Два года назад точно. Я давал показания. Попытался по-максимуму рассказать какие-то вещи. А о том, что происходит, вы ему задайте вопрос. Ведь он же находится в зале судебного заседания. Почему все спрашивают у меня, а не у него?

Потому что я хочу услышать ваш ответ. Ваш.

Я же не могу сказать вам то, что является тайной следствия. Я дал полностью исчерпывающую информацию. Более того, осуждаю любое преступление в отношении активистов во времена Майдана. Я самостоятельно прошел наш “восточный” путь (имеется в виду АТО - С.К.), отдаю самое дорогое, что у меня есть - время. Это то, что больше никогда ко мне не вернется. Я поверил в то, что могу - на примере руководителя ОГА - изменить отношение ко всем процессам и к власти, в том числе.

… Я понимаю, что вопрос по Крысину привязывают ко мне сейчас, поскольку я сегодня есть представитель власти. Ведь многим выгодно делать власть слабой, дискредитировать ее. Таков запрос общества. Не был бы я на должности, подобные вопросы мне бы никто не задавал.

Почему вы проработали в “Укрспирте” всего три дня ( три дня – по словам самого Савченко, формально он был уволен спустя два месяца после назначения, - С.К .)?

Я ушел из этого подразделения, по скольку не был согласен с положением вещей.

Правда, что ваше назначение в “Укрсприт” фактически лоббировал господин Климец ( владелец водочной компании “Олимп” - С.К. )?

Вранье.

Что значит вранье? В то время он фактически контролировал отрасль.

То и значит. Я не знаю, кто что контролировал и делал. Прекратите, пожалуйста, манипулировать и делать из меня маленького ребенка.

Странно, когда человек соглашается на такую серьезную должность, а через три дня пишет заявление об увольнении. Неужели, вы не понимали, куда идете?

Понимаете, я - романтик. И оставляю за собой право видеть искаженную реальность. Верить в эту искаженную реальность, что у нас хоть где-то может быть по-другому. Когда я сталкиваюсь с теми процессами, которые вижу, оставляю за собой право встать, развернуться и уйти. Давно бы ушел из Николаевской области, если бы не совокупность факторов. И все это знают прекрасно.

Каких факторов?

Скажу об этом позже.

Давайте закончим с Крысиным. Вы виделись с ним 17 февраля 2014 года?

Я точно не помню, но дал исчерпывающую информацию (на допросе - С.К. ). Это есть в деле. Поверьте, мои показания ни в коем случае не изменили бы ход событий. И не нужно этим спекулировать. Я не владел никакой секретной информацией, о чем я сейчас читаю в СМИ. Не было ее. Точка.

Я - выходец из правоохранительной системы. Если бы у меня была информация, которую можно было бы реализовать, поверьте мне, у меня достаточно возможностей, для того, чтобы это сделать.

Во время судебного заседания следователь обнародовал интересный факт. Крысин проходил по делу как безработный. Однако перед последним заседанием он предоставил справку о том, что является директором по развитию охранной структуры, которая в свое время охраняла ваш “Авант-Банк”.

В 2012 году я банк продал. И, поскольку общался с ним ( с Крысиным - С.К. ), рекомендовал его охранную фирму для банка и еще ряда крупных предприятий. Рекомендовал его друзьям, мол, хорошая есть компания.

Ну, если он такой вес в зале поднимает, то компания однозначно хорошая.

Ну, пусть будет так.

Народный депутат Мустафа Найем в одном из эфиров говорил о том, что через пять дней после того как Виталий Ярема стал генпрокурором , действия Юрия Крысина в убийстве журналиста Вячеслава Веремия были переквалифицированы на хулиганство. Это как вообще?

Думаю, что для этого ( переквалификации - С.К .) есть основания, и Мустафа публично извинится за это (свои слова, - С.К.) . Я думаю.Потому что с юридической стороны вопроса спрашивать нужно не генпрокурор а , а следователя и руководителя департамента, где находилось это дело. И переквалификацией уголовного производства занимается не надзирающий орган (Генеральная прокуратура), а следствие, следователь.

«У господина Сенкевича еще будет время извиниться»

Поговорим про мэра Николаева Александра Сенкевича, которого в октябре горсовет отправил в отставку, а уже в марте суд восстановил в должности. Сам он сказал следующее: “Если бы глава ОГА не принимал лично участие, не контролировал данный процесс голосования депутатов – этого бы (выражения недоверия - С.К. ) не произошло. Он решил просто сделать городской совет и горисполком филиалом областной госадминистрации, каким-то департаментом очередным или управлением”. Что у вас произошло с Сенкевичем? Политические разборки с представителем “Самопомощи”, которую на Банковой давно не жалуют?

Я стараюсь очень педантично подходить к словам. Что бы кто ни говорил, как бы ни поступал, это не значит, что я должен опускаться до их уровня. Я хочу быть другим. Я вышел когда-то из строя, не желая стоять в шеренге. Поэтому у господина Сенкевича будет еще время (я знаю, что он восстанавливается на должности после решения суда), извиниться.

Я неоднократно инициировал роспуск Николаевского горсовета. И решение суда только подтверждает мои слова о том, что это недееспособный орган, который принимает неправильные решения. Депутаты воспользовались своим законным правом отстранить господина Сенкевича. Но то, как они все это оформили - с юридическими ошибками, о чем говорит суд - как раз и свидетельствует о несостоятельности и некомпетенции не только горсовета, но и исполкома, который был при Сенкевиче. Поэтому верну в плоскость того, что сказал: у господина Сенкевича будет еще время извиниться за его высказывания. Надеюсь, что он найдет в себе силы откинуть свою “золотую” фразу - “Ну, послушай, ну что ж тебе? У тебя ж назначаемая должность. А у меня - выборная. Ты посмотри, сколько у меня здесь городских сумасшедших”. Это его фраза. И подобных очень много. Когда-нибудь они станут достоянием общественности.

У вас не сложились с ним отношения из-за личностных качеств или виной всему политика?

Я не скажу, что у нас не сложились взаимоотношения. Я его воспринимал и воспринимаю достаточно хорошо. Но он играл, манипулировал, врал не только мне, но и руководителям фракции. Тот коллапс, который он сделал, - сознательный, это его зона ответственности.

Вы не прилагали усилий для того, чтобы горсовет принял решение об отставке Сенкевича?

Мне не нужно было прилагать усилия. Горсовет спал и видел проголосовать за недоверие.

“Будем работать, как-то находить общий язык. Любви у нас с ним точно не получится уже”, - цитат а господина Сенкевича от 17 марта, уже после восстановления в должности судом. Вы все-таки сможете находить общий язык ради рабочих вопросов?

У меня практически нет пересечения с органами местного самоуправления. С городом Николаевом мы пересека лись, к сожалению, только на предмет того, что год Александр Федорович ( Сенкевич, мэр Николаева - С.К. ) не нашел в себе силы забрать коммунальное предприятие “Облтеплоэнерго”, которое бы существенно в этом отопительном сезоне снизило бы стоимость квитанции для населения. Других моментов нет.

Где вы видите себя дальше? В политике?

Нет.

Разве не хотите?

Ни в коем случае.

«От нас зависит, каким будет наш рассвет, каким будет закат»

Хочу поговорить о вашем творчестве. Слушала давеча ваши песни... Вы тексты сами пишете?

Да.

Пик творческой активности пришелся на 2008 год. Сколько вы вложили в свою раскрутку?

Я не помню. Думаю, лучше задать этот вопрос нашим украинским продюсерам.

Почему вообще переключились на эту область?

Возник внутренний запрос, а я себя слушаю.

Вы сказали, что начали учиться музыке в 30 лет. Просто проснулись в один день и поняли, что вам не хватает звуков фортепиано или гитары? Или это с чем-то связано?

Скорее, просто внутренняя потребность, запрос. И он был реализован.

Так сколько вы денег вложили? Очевидно, что за клипы, продакшн, за все платили из своего кармана. Сколько потратили?

Не готов сказать. Но это не 10 тысяч долларов.

Да понятно, что в разы больше.

Наверное.

Вот когда вы имели дело с футбольным клубом "Десна", в каком-то из интервью заявили, что “играли ваши амбиции и бабки”. Здесь тоже “бабки” играли, я так понимаю?

Понимайте, как хотите.

Я разобраться хочу. Позвольте, процитирую фрагмент вашей песни : “Мои личные качества неплохи, но грехи за спиной моей прячутся. Я, конечно, - не белый лист, но я буду, как небо, чист и еще напишу я судьбу свою начисто”.

Это - песня “Одиночество”, между прочим.

Да, я знаю. Вот – еще цитата : “Жизнь - игра, ты послушай меня, жизнь - сплошная игра, и главная роль у тебя”.

Вы хотите, чтобы я дал какие-то комментарии?

Ну, комментировать-то сложно, а вот обсудить хочется.

Между прочим, в работе “Жизнь - игра” снимался, царство небесное, Дуров ( Лев Дуров, известный российский актер - С.К.).

Я помню, вы рассказывали в интервью, что он не хотел сниматься. Но вы его уговорили. У Дурова как раз умерла супруга, он очень страдал, но вы сказали, что в клипе он предстанет в образе Господа Бога.

Мы приходим в образе Божьем на землю. И все христиане прекрасно понимают, что именно приход Иисуса Христа в образе Бога-человека дает нам всем понять, что мы свое божье творение можем либо развивать, либо просто уничтожить. Поэтому здесь абсолютно правильные вещи - от нас зависит, каким будет наш рассвет, каким будет закат, что будет вокруг нас происходить. Потому что многие вещи направлены на развитие внутреннего мира.

Клип - корректная форма для выражения таких смыслов?

Я снял несколько серий про часть своей жизни, которую выложил в фейсбуке. Там есть совершенно другие клипы. Даже не клипы, это многосерийный фильм про мою жизнь. Там есть и война, название работы - “Километры дорог”. Есть определенные процессы, которые происходили в моей жизни. Если бы вы посмотрели именно эту часть работы…

Я смотрела то, что нашла на “Ютьюбе”. В частности, выступление на фестивале шансона в Витебске. “На погосте блестит черный крест под луной. “Спаси и сохрани” начертили на нем. Словно память о том, что мы не вечны с тобой… »

Это песня Александра Еременко, "Люди молятся" называется.

Я три класса музыкальной школы освоил за год. Научился играть тоническим и трезвучием на клавишных. Научился играть на гитаре в ля миноре.

Почему шансон? Как-то связано с тем, что вы раньше работали в “УБОПе”?

Я не понимаю ваш вопрос. Задайте его так, чтобы у меня было понимание, о чем вы спрашиваете.

В принципе, я уже обо всем спросила. Спасибо за разговор.