«Политики покупают голоса населения за еду»: в Славянске нардеп от БПП Недава раздал 10 тонн пасок со своим портретом

Народный депутат из фракции БПП Олег Недава раздал в городе Славянск и прилегающих к нему населенных пунктах 10 тонн пасок со своим портретом.

Об этом сообщил блогер Денис Казанский.

При этом, как отмечает Казанский, Недава в Славянске почему-то выступает от имени партии «Наш Край».

«Паски раздают по следующей схеме. Сначала человеку нужно придти в офис «Нашего края» и получить там специальную пластиковую карточку. А затем показать эту карточку в продуктовом магазине, где дадут бесплатную выпечку», - пишет он.

По словам блогера, все это происходит на фоне «африканских стандартов жизни» в городе.

«В городе развал и деградация коммунального хозяйства, перебои с водой, ужасные дороги, а на фоне всего этого политики покупают голоса населения за еду. Это уже африканские стандарты жизни без преувеличения», - резюмирует Казанский.

Напомним, в октябре 2017 года нардеп от БПП, жена Генпрокурора Украины Ирина Луценко в ходе стычек в Раде 5 октября кричала своему коллеге по фракции Олегу Недаве, чтобы он «вынес козла», имея в виду нардепа от «Свободы» Юрия Левченко.

Отметим, ранее журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил, что народный депутат от БПП Олег Недава является финансистом Юрия Иванющенко, более известного как Юра Енакиевский - одного из ближайших соратников экс-президента Виктора Януковича.