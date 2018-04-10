Турция сообщила о готовности принять участие в миротворческой миссии на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу возможность введения миротворческой миссии на Донбасс.

Об этом сообщает издание «Inforesist».

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

«Президент Петр Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности, об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных. Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», — сообщается в пресс-службе главы Украинского государства.

Напомним, что в Турции преподаватель устроил стрельбу в университете, погибли четыре человека.