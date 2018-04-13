«Провокация удалась», – замглавы Николаевского облсовета Кротов о проекте решения об отмене статуса регионального для русского языка

Андрей Кротов Заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов заявил, что нет необходимости отменять решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, так как оно автоматически потеряло свою силу вместе с отменой Закона Украины «Об основах государственной языковой политики».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 12 апреля, депутаты Николаевского облсовета не смогли отменить решение «О реализации требований Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Николаевской области», принятое в сентябре 2012 года областным советом, согласно которому русскому языку присваивался статус регионального.

«Николаевский облсовет отказался лишать русский язык статуса регионального. Такую формулировку я увидел во многих изданиях, и новость буквально разлетелась по интернету. Поэтому решил расставить точки над «і», чтобы черное перестали называть белым, а белое - черным. Проект решения, за который голосовали депутаты, имеет название - «Об отмене решения», которое было принято ранее, еще в 2012 году. Так вот, решение 2012 года полностью опирается на закон «Об основах государственной языковой политики». Этот закон отменен. Соответсвенно, и все другие решения, принятые на основе этого закона, автоматически аннулируются. И для этого не нужно ни обсуждать старое решение, ни голосовать по нему, ничего - решение уже не действует, независимо ни от чего», - сообщил Кротов.

По его мнению, внесения вопроса в повестку дня просто попытка спекуляции на языковой теме.

«Просто кому-то было очень нужно отвлечь внимание журналистов и общества, и для этого выбрали тему, которая всегда людей ссорила и разъединяла. И, как показали заголовки во многих изданиях, провокация удалась», - сообщил он.

«Моя позиция и позиция моих единомышленников всего была последовательной: нужно не разъединять людей, а объединять. Поэтому попытку спекуляции на языковой теме я на сессии не поддержал. Как не поддержали и все те, кто действительно нацелен на эффективную работу», - добавил Кротов.