Депутат Николаевского облсовета заявил, что украинская армия «бомбила окраины Донецка»

Валерий Колесников Депутат Николаевского областного совета от партии «Укроп» Валерий Колесников заявил, что «ВСУ бомбили окраины Донецка».

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

«11 и 12 апреля доблестные ВСУ бомбили окраины Донецка, в частности, поселок Октябрьский. Снаряды попали в недавно отремонтированную больницу №2. Погибли террористы в возрасте до 10 лет и двое свыше 70. Слава Украине», - написал Колесников.

Ранее депутат репостил сообщения антиукраинской направленности: фотошоп, в котором президент Украины Петр Порошенко изображен в виде диктатора Северной Кореи; сообщения о юбилее так называемой «одесской советской республики» и о том, что «Украина скоро развалится».

Напомним, что украинская армия соблюдает перемирие на Донбассе, предусмотренное Минскими соглашениями. Тяжелая артиллерия отведена от линии фронта, авиация не задействуется. За минувшие сутки, 12 апреля, позиции украинских воинов российско-террористические войска обстреляли 66 раз, погиб один военнослужащий.

Согласно информационным ресурсам террористов, 11 апреля были обстреляны окраины Донецка. Все обвинения в том, что к обстрелам причастна украинская армия, сводятся к словам представителей террористической организации «ДНР» и Следственного комитета РФ. При этом террористы не сообщают о погибших в результате обстрелов, говорилось якобы о семерых раненных.

Обновлено. Вскоре после публикации новости Колесников удалил свой пост.

Ранее Колесников заявил, что не понимает, как можно ездить в общественном транспорте: «В грязных маршрутках в костюме за 1000 долларов?». В декабре 2017 года Колесникова поймали на кнопкодавстве во время сессии.