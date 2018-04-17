Нужны изменения Конституции: Гройсман хочет больше полномочий для правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительству не хватает полномочий, чтобы решать все актуальные вопросы, которые перед ним стоят.

Об этом он заявил на общественно-политическом форуме Реанимационного пакета реформ «Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства», пишет «Укринформ».

«Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины. Здесь нужно и работать и над изменениями к закону о Кабинете министров Украины. Разумеется, нужны в том числе и изменения в Конституцию, которые обеспечат нам распределение полномочий в части децентрализации, приведение законодательства в целом к четкому распределению сфер ответственности и полномочий», - сказал Гройсман.

По его словам, в Украине очень зарегулированное законодательство, старые, усложненные процедуры законотворчества.

«Вместе с тем, законодательство Украины не определяет общие рамки и определения, а детально прописывает все шаги, что делает невозможным более динамическое действие исполнительной власти. И здесь нужен очень серьезный диалог с точки зрения изменения этой модели», - сказал премьер-министр.

Напомним, конституционную реформу, касающуюся полномочий президента и парламента, в прошлом году предлагал бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Однако осенью 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что не видит возможности провести кардинальную конституционную реформу с перераспределением полномочий между президентом, парламентом и правительством.

Премьер-министр Владимир Гройсман в сентябре 2017 года тоже говорил, что ему не нужна новая Конституция, но уже зимой он изменил свое мнение и призвал решить – «мы в конце концов парламентско-президентская страна или президентско-парламентская».